Prymula o dalším rušení opatření: Asi se zruší čas vyhrazený pro nákupy seniorů. Tématem jsou i bazény a dětské tábory

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula poskytl další rozhovor, ve kterém se zmínil o tom, jak by se situace s rušením opatření mohla v Česku vyvíjet dále. Uvedl například, že by se mohla zrušit dříve vyhrazená nákupní doba pro seniory. Bude o tom však v pondělí ještě rozhodovat vláda.

Epidemiolog v rozhovoru prozradil, že je dost možné, že bude nákupní doba pro seniory zrušena. Doplnil také, že se o tom diskutovalo již na minulé vládě.

„Myslím, že se to rozvolní. (…) Osobně si myslím, že když se povolily návštěvy seniorů, tak v této klidné situaci není tvrdý důvod, aby tam byla vymezena doba,“ vyjádřil svůj názor na věc.

Letní tábory, bazény, nošení roušek

Podle jeho slov by tak v tomto případě již nemusela být žádná limitace a dokonce by mohlo dojít k úplnému zrušení, a to minimálně po dobu, kdy je klidná situace. Zatím však podle něj není jasné, kdy by se tak mohlo stát. Právě o tom má v pondělí, mimo jiné, jednat. „Očekávám, že tam o tom vláda rozhodne,“ míní.

Dalším tématem rozhovoru se staly také letní tábory pro děti, které by mohly začít fungovat už 27. června. Dle Prymuly je to z toho důvodu, aby byly na prázdniny otevřené. „Termín pro tábory je fixní a rozhodla o něm komise pro rozvolňování kolegy Maďara,“ dodal.

Někteří se však pozastavují nad tím, že děti nyní nemohou do škol, ale u táborů tomu bude jinak. Podle epidemiologa je to možné z důvodů nastavení harmonogramu.

„Teď se rozvolňují plošná opatření a na školy to dopadlo postupně. Nicméně na druhý stupeň by se dostalo v červnu nebo až v červenci, a to už by nemělo smysl,“ vysvětlil.

Podle něj by tedy platilo, že pokud by nebyly prázdniny, děti na druhém stupni by do škol nastoupily 1. července.

Dalším bodem je také otevírání bazénů, k němuž by mělo dojít již 25. května. Ty dle Prymuly musí být rozhodně otevřené v létě, právě v návaznosti na tábory.

S tím souvisí také nošení či nenošení roušek. Od stejného data by totiž měla skončit i povinnost nosit roušku venku. Naopak ve vnitřních prostorech si je ještě musíme chvíli ponechat. Vzhledem k takovému nařízení si však mnozí lámou hlavu nad tím, jak to bude s rouškami vypadat, když lidé půjdou do bazénu, který je zčásti krytý a zčásti venkovní.

„Pravidla stanoví skupina, ale těžko se dá představit, že budou lidi chodit do bazénu s rouškou. Roušky uvnitř by měly být u pohybu po vnitřních prostorách, ale to se bude muset doladit. Skutečně to tam ani smysl nemá. Častěji by se sundávaly, než nosily,“ míní Prymula.

Koronavirus v ČR

Připomeňme, že pokud jde o ČR, již téměř dva týdny se u nás denní nárůst nákazy koronavirem drží pod stovkou. Jak informuje ministerstvo zdravotnictví, ve středu testy odhalily 48 nových nakažených, od začátku března tak nemoc covid-19 zasáhla 8275 lidí.

Lékařům se však podařilo vyléčit již 5058 pacientů, a tak má Česko aktuálně 2927 pacientů. Na nemoc naopak zemřelo 290 nakažených. Celkem již bylo provedeno 334 714 testů. Hospitalizováno je stále 230 osob.