Rusko neobdrželo českou odpověď na nótu o normalizaci vztahů

Velvyslanectví RF v Praze informovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR o připravenosti ruských diplomatů ke konzultacím o dvoustranných vztazích, zatím však neobdrželo odpověď. Na čtvrtečním briefingu to prohlásila oficiální mluvčí Ministerstva zahraničních věcí RF Maria Zacharovová.

„Naše velvyslanectví v Praze v těchto dnech zaslalo nótu týkající se této otázky českému ministerstvu zahraničí. Velvyslanec RF má podle pokynů provést konzultace s vedením Ministerstva zahraničních věcí České republiky na základě článku 5 Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi našimi zeměmi z roku 1993. Ale odpověď od české strany zatím nepřišla,“ řekla.

Dříve český ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že česká strana počítá s konzultacemi s Ruskou federací na úrovni ministrů zahraničních věcí na základě smlouvy o vztazích mezi zeměmi. Podle Zacharovové „výroků českého ministra bylo mnoho, bohužel ne vždy odrážely záměr vytvořit konstruktivní atmosféru vztahů“.

Zacharovová připomněla, že český ministr zahraničí nedávno také oznámil svůj záměr setkat se s ruským velvyslancem za účelem projednání situace. „Na základě výsledků se určitě rozhodneme o dalších krocích,“ dodala.

Kauza ricin

26. dubna týdeník Respekt přišel se zprávou, že podle jeho zdroje z tajných služeb do Prahy přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem, který údajně měl v kufru smrtící jed ricin a mohl by představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázal nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

Velvyslanectví Ruska v ČR se ohradilo proti spekulacím o údajně dovezeném jedu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil zprávy českých médií za kachnu. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že nikdo nepředkládá žádné důkazy toho, že se Moskva pokusila někoho v Česku otrávit.