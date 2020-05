Chcete se nechat otestovat na covid-19? Tak si připravte peníze. Ministerstvo zdravotnictví stanovilo cenu testu

Vojtěch na svém Twitteru uvedl, že začnou regulovat cenu testů na covid pro samoplátce i správní úřady. Podle jeho slov bude maximální cena testu činit 1 674 korun. Dodal také, že je testování pro samoplátce stále více využíváno.

„Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra,“ dodal Vojtěch.

​Zmiňme, že v současné době samoplátci běžně platí za PCR testy, což je výtěr z nosohltanu, částky až kolem tří tisíc korun. Tyto testy jsou přitom povinné pro pendlery, kteří dojíždějí za prací do zahraničí. Za zmínku stojí také to, že například Krnovská nemocnice snížila ceny rychlotestů na protilátky z původních 2000 na 300 Kč.

Cena je nepřijatelná, míní Papež

„Podle našich informací je nákladová cena 350 korun,“ vysvětlil Papež a s tím, že dle jeho názoru cena pro spotřebitele neměla přesáhnout 500 Kč.

Ke stanovené ceně testu se vyjádřil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Podle něj je cena nepřijatelná a myslí si, že by ministerstvo mělo poctivě zveřejnit náklady.

Dodal také, že jestliže stát test stanoví jako povinnost pro cestování, pak by se měl také postarat o to, aby byla jeho cena přijatelná. Tím narážel na informaci, že podle epidemiologů by právě test měl být jednou z podmínek letního cestování do ciziny. Navíc jej některé země pravděpodobně budou požadovat před vjezdem a po návratu bude povinný i u nás. Připomeňme také to, že bez testu by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.

Papež si však myslí, že by cestování do zemí s podobným rizikem nákazy nemělo být podmíněno testem ani karanténou. Podotýká, že aktuální situace s nakaženými v Česku v přepočtu na populaci není až tak závažná, a proto není důvod bránit cestování alespoň do vybraných zemí. Myslí si, že zavírání hranic je podle něj nedemokratické.

Koronavirus v ČR

Připomeňme, že pokud jde o ČR, již téměř dva týdny se u nás denní nárůst nákazy koronavirem drží pod stovkou. Jak informuje ministerstvo zdravotnictví, ve středu testy odhalily 48 nových nakažených, od začátku března tak nemoc covid-19 zasáhla 8275 lidí.

Lékařům se však podařilo vyléčit již 5058 pacientů, a tak má Česko aktuálně 2927 pacientů. Na nemoc naopak zemřelo 290 nakažených. Celkem již bylo provedeno 334 714 testů. Hospitalizováno je stále 230 osob.