Kobza: Czexit znamená prosperitu a dobré vztahy s Ruskem, jenže někdo se bojí ztratit zlatá vejce z ČR...

Poslanec Jiří Kobza se vyjádřil k tématu Česka a Evropské unie. Vysvětlil, co je podle jeho mínění cílem zahraničně politické akce stran demobloku, kam patří TOP 09, KDU-ČSL, STAN a ODS, částečně ČSSD a aktivity Pirátů, kdy se snaží svými provokacemi narušit vztahy Česka a zemí nepatřících do EU, jako je Čína a Rusko, píší Parlamentní listy.

Podle poslance je jediným řešením odchod Česka z Evropské unie, tedy czexit. Ten by podle něj však znamenal především dobré vztahy s Ruskem a Čínou.

„Je tady snaha zabránit tomu, aby husa snášející korporacím zlatá vejce i bez nutnosti krmení, tedy Česko, ‚nezdrhla‘ z klece a nezjistila, že samotné se jí bude žít lépe,“ míní poslanec.

Podle jeho slov je cíl jasný a zřejmý. „Je jím prohloubení naší přivázanosti k Evropské unii, servilní posluhování ‚Novému světovému řádu‘ reprezentovanému absolventy Aspenu, Sorosovými nohsledy anebo světovými bankami,“ vysvětluje s tím, že těmto snahám přišel koronavirus a následná ekonomická krize jako na zavolanou.

Bohatý stát

Kobza také pokládá otázky, které s tímto tématem souvisí. „Jak dlouho ještě chceme být bohatým státem? Jak dlouho se necháme ždímat?“ Podle něj bychom totiž mohli obchodovat samostatně se zeměmi mimo Evropskou unii. Konstatuje, že nepřátelé Česka se snaží vyvíjet největší snahu zničit vztahy mezi ČR a Čínou s Ruskem.

„Jde o to, aby po opuštění EU neexistovalo pro Česko, ani pro žádného případného dalšího ‚uprchlíka‘, rychlé rezervní bilaterální řešení exportu.“

Výsledkem podle něj bude situace, kdy Česko si nebude moci najít žádného jiného obchodního partnera, než je právě zmíněná Evropská unie. Vysvětlil také, jaký je hlavní populistický a odstrašující argument, proč se do czexitu nepouštět a proč stále provokovat Rusko a Čínu.

Konstatuje, že poté by byl nevýhodný export do Evropské unie za dumpingové a vnitrofiremní ceny nahrazen výnosnějším exportem do Spojených států, Británie, Ruska, Číny či Indie, který by byl ovšem prováděn za obchodní ceny.

„Přidaná hodnota, vytvořená zde, by tak zůstala v naší republice. Kromě toho by bylo možné uplatnit další ochranářské nástroje. Jsou jimi zdanění dividend cizích ‚investorů‘, povinná reinvestice části zisku v naší zemi, zdanění podhodnocených vnitrofiremních exportů za dumpingové ceny, zdanění bank, které bude odpovídat jejich nestydatým ziskům atd,“ uvádí.

Dobré vztahy

„Czexit tedy znamená dobré vztahy s Ruskem a Čínou,“ míní poslanec. Zmínil také aktuální dění v Česku v souvislosti s pražskými starosty a primátorem. Podle něj je souvislost akcí starostů Koláře, Novotného a primátora Hřiba ve spojení s panickým strachem EU z dalších exitů patrná. Stejně tak i dezinformační kampaně Českého rozhlasu a České televize.

„Proto jsou do médií nasazováni všichni, kdo se tyto vztahy snaží zničit. Proč to dělají, vědí jen oni sami. Za mě ale rozhodně nemluví,“ vysvětlil svůj postoj Kobza s tím, že výsledkem by pak byla nezávislost, samostatnost a soběstačnost.