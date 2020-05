Vojtěch informoval o poslední fázi rozvolňování. Na koupaliště půjdeme s rouškou

Od 25. května se mohou otevřít hotely, vnitřní prostory restaurací, hrady, zámky či kempy. „Od 25. 5. by měla být uvolněna přírodní a uměla koupaliště, krytá i nekrytá, aqua centra a bazény,“ uvedl. Co se týče koupališť, i tam bude platit povinnost nošení roušky. Bez ní se lidé obejdou na lehátku nebo ve vodě. Na jednoho člověka se počítá deset metrů čtverečních. Před vstupem si musí lidé také vydezinfikovat ruce.

Povoleny budou také hromadné akce, a to do maximálního počtu 300 osob. Nutností i nadále zůstává dodržování dvoumetrových rozestupů a používání dezinfekčních přípravků. Podle ministra se toto číslo navýší , pakliže bude epidemiologická situace příznivá – od 8. června by to mělo být 500 osob a od 22. června pak 1000 osob.

Také sportovat bude moci od tohoto termínu až 300 lidí s tím, že budou moci používat i sprchy a šatny.

Striktní hygienické podmínky

Za deset dní se tedy obnoví provoz vnitřních prostor (restaurace, kavárny, bary či restaurace v obchodních centrech). Je však nutné počítat se striktními hygienickými a epidemiologickými podmínkami. Ve vnitřních prostorách mohou mít stravovací služby otevřeno do 23 hodin. Od této hodiny do 6. hodin ráno budou moci mít otevřeno restaurace pouze skrz „take away“ režim nebo výdejní okénko.

„Od 23:00 do 6:00 bude možné pouze přes výdej okénka. Důvod je zřejmý. Máme tady určité případy v zahraničí, kde právě díky nočním klubům došlo k nárůstu nakažených. Stalo se to nyní kupříkladu v Jižní Koreji,“ vysvětlil své obavy Vojtěch.

Roušky budou muset nosit hosté i personál. Odložit si ji mohou pouze při konzumaci jídla a nápojů.

„Jedno z pravidel je, že rouška je povinností při kontaktu s číšníkem. Stejně tak si musí klient nandat roušku, když vstane, protože má hned větší rozptylovou vzdálenost,“ vysvětlil virolog Rastislav Maďar.

Zaměstnanci budou muset nosit rukavice, chránit si oči a ústa a každou hodinu si mýt ruce.

Rozvolňování opatření se týká také letních táborů. Ty se mohou otevřít od 27. června s tím, že účastníků nesmí být více než 300. Hygienické požadavky se budou odvíjet od toho, o jaký tábor půjde – zda o ten v budově, chatkách nebo stanech. Bude potřebný zvýšený zdravotní dohled na táboře a vyžadovat se bude také vstupní provedení zdravotního filtru u dětí a dalších účastníků.

„Je třeba se věnovat provozní hygieně. Zajištění dostatečného množství pitné vody a teplé vody,“ uvedla hlavní hygienička Jarmila Rážová s tím, že také příprava stravy musí probíhat s přísnými hygienickými opatřeními.

Od 25. května budou povoleny také návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů. I zde však budou platit zpřísněná opatření – přijít mohou maximálně dva dospělí, kteří si budou muset nechat změřit teplotu. U lidí, kteří pobývají v karanténě, budou však návštěvy i nadále zakázány. „Bude to dobré i pro psychickou pohodu obyvatel těchto zařízení,“ uvedl Vojtěch.

Covid-19 v ČR

V České republice odhalily testy během čtvrtka nevyšší květnový nárůst případů koronaviru v zemi, přibylo 82 případů. Celkový počet nakažených od začátku března tak činí 8352. Celý květen se však počet nových případů drží pod stovkou. Podle ministerstva zdravotnictví se lékařům již podařilo vyléčit 5249 pacientů, naopak 293 nakažených covidu-19 podlehlo. Celkem bylo provedeno 341 705 testů.