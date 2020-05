Padlo stanovisko, proč Fiala nikdy nebude premiérem. Vysvětlení vyprovokoval sám šéf ODS

Podle jeho slov je to šance na vytvoření méně byrokratického, mého těžkopádného, ale efektivnějšího, štíhlejšího a přívětivějšího státu.

„Věříme, že nepřijde druhá vlna, ale nemůžeme si tím být jisti. Musíme se na ni připravit. K tomu ale patří otevřeně pojmenovat selhání a zmatky, které vytvářela vláda v uplynulých měsících,“ napsal politik.

Dodal, že mnohá selhaní ale byla způsobena tím, že selhal Andrej Babiš při řízení vlády a koordinaci jednotlivých rezortů.

„Nebo tím, že vláda situaci podcenila. Nebo upřednostnila PR před rozumným řešením, populismus před odpovědností,“ vyslovil svůj názor lídr ODS.

Pak přichází s ještě razantnější kritikou adresovanou vedení země.

„Připadá vám normální, že vláda odmítá všechny pozměňovací návrhy v Poslanecké sněmovně, které připravila opozice, aby potom o dva týdny či o měsíc později přišla s úplně stejnými návrhy? Bez studu, bez vysvětlení,“ stojí v příspěvku politika.

Předseda ODS dodal, že vláda nedokázala přijít s vlastními návrhy ekonomické pomoci a prakticky všechno, co přijala, opsala od opozice.

Poté politik uvedl protiklad postupu ze strany opozice a koalice.

„Prostě opozici zatlačí a pak zjistí, že její řešení nefunguje, tak se vrátí k tomu, co opozice navrhovala. Opozice se chovala odpovědně, vládní koalice arogantně a stranicko-politicky jako vždy,“ napsal.

Dále od Fialy zaznělo obvinění na adresu Andreje Babiše z toho, že dělá vlastní propagandu.

„Jsme transparentní, děláme k tomu detailní tiskové konference a já jsem vůbec nepochopil, co vlastně opozice po nás chce,“ uvedl slova předsedy české vlády šéf ODS.

Pak autor dospívá k závěru, který jakoby mezi řádky ukazuje, po čem politik nejvíc touží.

Navazuje při tom i na pandemii.

„Krize zdůraznila, jak moc je potřeba dosáhnout ve volbách politické změny,“ zdůraznil Fiala.

Podle jeho slov opozice podporovala všechny klíčové legislativní úpravy předložené vládou a velkoryse přecházela vládní fauly.

Zdaleka ne všem sledujícím se líbily Fialovy ambice týkající se vysokého postavení na domácí politické scéně.

„Fialo, ty jsi nestálý uplakánek, kritik, všechno co dělá vláda, je špatně, předseda vlády nikdy nebudeš!, to ti můžu dát písemně, jenom vyvoláváš nenávist k této vládě, která je nejlepší od roku 89, táhni už do prdele!!!“ nešetřil šéfa ODS Stanislav Novák.

„Pane Fialo, vy se tak třesete na to být premiérem, že jste trapný. Ještě, že jím nejste teď, protože byste mlel jako kafemlejnek o tom, že máte plán, který je pro pandemii nesmyslný, neboť se jedná o náhodný proces, pro nějž plán neexistuje, a zatím by byly plné nemocnice,“ napsala Alena Vrzková.

„Ono jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Když máte dobrý nápad, který chcete prosadit, proč se v ‚míru‘ nesejdete se zástupci příslušných koaličních klubů, neprezentujete své názory a nápady s tím, že najdete shodu a pak předložíte návrh společně? Koalice a ODS. Vy si to jedete po své lajně a pak musíte říkat, že jste to říkali. Nic neodpudí tak, jako věta: já jsem to říkal,“ přišla s poučením Romana Borarosova.

„Tomu odpornému individuu Fialovi jde jenom o to, aby si udržel koryto, a aby mu Maláčová, nedej Bože, nesáhla na peníze. Jak vřískal v TV, když se začalo mluvit o snižování platů politikům, nenažranec,“ vyslovil se k osobě lídra ODS Radomír Křemil.

„Bohužel, Vy nemáte žádné charisma. Jste jen takový malý uplakánek. Nejste typ vůdce, proto nikdy premiérem nebudete,“ uvedla Olga Cyraniova.