Stonjeková: Kdyby Pavel Novotný chtěl bojovat proti komunismu, bojoval by proti Pirátům, ne KSČM

Kdyby bývalý bulvární novinář Novotný myslel svůj boj proti komunismu vážně, nebojoval by, podle slov komentátorky, se stranou KSČM, která se pohybuje pod hranicí 10 % volebních preferencí, bojoval by s Piráty.

„Kdyby byl Pavka Novotný skutečně tak principiální fighter proti komunismu, tak nebude bojovat s 5procentní KSČM, ale s 15procentními Piráty!“ napsala Stonjeková na svém Facebooku.

Podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění ze začátku března letošního roku dosahovala KSČM na 7 % voličských hlasů, zatímco Piráty by volilo 12,5 % voličů. Piráti se svým výsledkem se nacházejí na třetím místě, volby by vyhrálo ANO následované ODS.

Novotný v minulosti vystoupil proti návštěvě Zdeňka Ondráčka (KSČM) Doněcké lidové republiky. Na konto této návštěvy prohlásil, že „zrádci by měli vyset“. Za tato slova proti Novotnému bylo podáno trestní oznámení.

O „agentovi s ricinem“

Česká média včera publikovala rozhovor s komentátorkou Stonjekovou, kde se zajímala o její postoj v „kauze“ – „Rus s ricinem“. Vyjádřila se k osobě údajného novináře Ondřeje Kundry, který informace o Rusovi, jenž měl přicestovat s ricinem a představoval nebezpečí například pro starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře, přinesl.

„Navíc těm, kteří mají krátkou paměť, jen připomenu, že Ondřej Kundra je ten samý pán, který před časem šířil fake news o vraždě ruského novináře Babčenka, který vůbec zavražděn nebyl a hystericky obviňoval politiky z toho, že u nás Babčenkovi nebyl udělen azyl – o který přitom Babčenko nikdy nežádal. Už proto je třeba brát páně Kundrova zjištění s patřičnou rezervou,“ uvedla.

Vyjádřila se také k informacím, že podle médií měl kontrarozvědku varovat anonym. Tento „fakt“ tak podle komentátorky jen vnáší „do už tak dost neuvěřitelného příběhu další neuvěřitelnost“. Následně se pokusila krok po kroku rozebrat hlavní údajnou pointu příběhu.

„Rusové pošlou do Čech agenta, který má prý zlikvidovat dva naprosto nevýznamné komunální politiky plus jednoho o něco méně nevýznamného primátora (Kolář, Novotný, Hřib – red.), a na tuto akci zvolí naprostého diletanta, o jehož příjezdu i obsahu zavazadla (!!!) ví během chvíle polovina republiky,“ zmínila Karolína Stonjeková a dodala: „Cílené úniky informací nebo naopak dezinformací do médií, jsou něčím, co jsme v minulosti zažili už mnohokrát a bezpochyby ještě i zažijeme.“