Ministerstvo obrany ČR uvedlo, že se stará o vojenské hroby, ale památník Koněva mezi nimi není

„Ministerstvo obrany ČR podle zákona vede registr vojenských hrobů a koordinuje péči o ně. V tomto registru je na českém území asi 4 000 individuálních a masových ruských vojenských mohyl. Památník maršála Koněva nebyl nikdy uveden jako vojenský hrob,“ řekl Pejšek.

V pátek ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v rozhovoru pro RBC prohlásil, že situace kolem sochy sovětského maršála, kterou odstranily úřady Prahy 6, je nepřijatelná. Lavrov zopakoval, že Česko tím krokem porušilo smlouvu z roku 1993 a vysvětlení vlády označil za „dětinské“. „Bylo nám řečeno, že česká vláda s tím nemá nic společného, protože památník byl v majetku této čtvrti, tedy tohoto starosty. Myslím, že je to dětinské vysvětlení, protože povinnost zajistit zachování této památky leží na českém státě,“ uvedl ministr.

Také poznamenal, že až donedávna byl pomník zapsán v registru Ministerstva obrany ČR. „Když byl odstraněn, bylo nám hanebně řečeno, že to není majetek státu, je to majetek tohoto starosty. Považuji to za nepřijatelné a věřím, že naši čeští kolegové nám v nadcházejících konzultacích budou muset velmi vážně vysvětlit, jak tuto situaci napraví, protože závazek nikam nezmizel a památník by měl být obnoven,“ podotkl Lavrov.

Reakce Natalie Koněvové

Na nápad ruského ministra později reagovala dcera zesnulého maršála. Natalia Koněvová uvedla, že by památník měl být převezen do Ruska a postaven v Moskvě.

„Je to zřejmé na základě různých politických kroků, které se tam dělají. Poslední krok, když v Praze postavili památník vlasovcům, je podobný, a omlouvám se, záchodu,“ uvedla. „Jedná se o krajní bod, absolutní stupeň neochoty těchto lidí vidět a pamatovat si všechno, co je spojeno s Rudou armádou,“ dodala.