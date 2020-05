„Ekonomický megaprůšvih přijde, tiskneme peníze jako Zimbabwe.“ Klaus varoval před černým scénářem

„Vláda tiskne peníze po bilionech jak někde v Zimbabwe. Motivuje (různýma dávkama) lidi, aby nepracovali. Např. u dcerky přijde do školy 1/3 dětí v pondělí (ostatní budou doma). Ekonomický megaprůšvih přijde. Největší téma ale je angličtina ministryně financí. Ach jo,“ napsal Václav Klaus mladší na svém Facebooku k vládní ekonomické politice v časech koronavirové krize.

Stávající ekonomická krize

K probíhající ekonomické krizi se vyjádřil vlivný ruský ekonom Michail Cházin v rozhovoru s politikem Nikolajem Starikovem. Upozornil přitom na paralely, které jsou vidět mezi stávající situací a ekonomickou krizí konce 20. let – začátku 30. let v USA.

„Ekonomické mechanismy této krize jsou stejné jako krize, která byla v letech 1929-1932. Tato krize začala v roce 2008. Krize z roku 1930 měla dvě etapy rozdělené v čase. První etapa byla říjen roku 1929, kdy došlo k pádu na akciových trzích. Poté se akciové trhy začaly zvedat a od března-dubna roku 1930 začal hospodářský pokles. Pokles trval do prosince roku 1932. Tempo poklesu bylo přibližně 1 % za měsíc – okolo 10 % ročně,“ řekl ekonom.

K podobnému scénáři mělo dojít již v roce 2008, ovšem, podle slov Cházina, byl zastaven díky tištění peněz v obrovském množství.

„Nyní podobný proces měl začít na podzim roku 2008. Tehdy (v roce 1930 – red.) byl rozdíl mezi příjmy a výdaji (amerických – red.) domácností 15 %, nyní je to 25 %. Spad by skončil někde okolo začátku roku 2014. Teď bychom již byli v obrovské depresi. Upadli bychom a váleli bychom se po zemi. Ale! Na rozdíl od roku 1930 americký FED začal tisknout peníze v obrovském množství,“ prohlásil v rozhovoru.

Aktuální situace vyvolaná novým typem koronaviru ovšem přinesla některé změny do původního scénáře ekonomického poklesu.

„Okolo 2017 začalo být jasné, že nám zbývá rok, možná dva, v krajním případě tři. Proto jsem opakovaně psal, že kritické časové body začínaly z podzimu roku 2019. (…) Koronavirus zkrátil dobu, která měla proběhnout mezi pádem na burzách a začátkem vlastní ekonomické krize. Fakticky se tyto dvě události odehrály souběžně. Z toho důvodu začátek ekonomického poklesu, stejného, jaký proběhl na začátku 30. let 20. století, již proběhl. Už vidíme kolosální pád HDP ve všech zemích a kolosální nárůst nezaměstnanosti,“ uvedl ruský ekonom, který nadcházející ekonomické krizi věnoval svoji nejnovější knihu s názvem Vzpomínky na budoucnost.

„Nevylučuji, že perioda poklesu i byla trochu urychlena. Co mělo probíhat po dobu mnoha měsíců tempem 1 % měsíčně, tak my jsme hned prošli rok, možná i rok a půl. (…) Ekonomická logika se nemění. Jak byla tehdy, tak je i dnes. Je nezbytné přivést strukturu světové ekonomiky do situace, kdy odpovídá jisté realitě. Umělé mechanismy na podporu soukromé poptávky již nadále nefungují,“ dodal Michail Cházin na závěr k otázce o rozbíhající se ekonomické depresi.