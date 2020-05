„Nelíbí se mi, když politici zneužívají historii pro své účely.“ Babiš nabídl postavit sochu Koněva na Olšanech

Rozhovor českého premiéra pro deník Právo se věnoval několika tématům včetně skutečných vztahů Česka a Ruska. Ke spekulacím o údajném ruském agentovi, který by mohl ohrožovat pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře či starostu Řeporyjí Pavla Novotného, se nechtěl vyjadřovat. Byl ale šokován tím, že se některé věci v utajovaném režimu dostávají na veřejnost.

Iniciativa dialogu mezi českou a ruskou stranou dostala od premiéra kladné hodnocení. Mohla by podle něj přispět k vyjasnění a normalizaci oboustranných vztahů. Babiš ale podotkl, že pokud by se zprávy o agentovi ukázaly být pravdivé, bylo by to „naprosto nepřijatelné“.

„Všude na světě jsou sochy lidí, kteří měli své světlé i stinné stránky. Nelíbí se mi, když historii vykládají a zneužívají pro své účely politici jako v těchto případech. Ještě víc mě ale fascinuje, jak se kvůli všemu lidé dokážou pohádat do krve,“ sdělil.

Situace s covidem-19 v Česku

K tomu Babiš také dodal, že v případě odstranění sochy sovětského maršála vedení Prahy 6 rozhodovalo se svým majetkem. Osobně však považuje za nejlepší místo, kam sochu umístit, Olšanské hřbitovy . „Ty ale zase patří hlavnímu městu, takže to nevidím úplně reálně,“ uvedl s tím, že v poslední době je spolupráce s vedením Prahy problematická.

V rozhovoru se premiér také vyjádřil k současné situaci s šířením covidu-19 v České republice a souvisejícím rozhodnutím úřadů.

Podle Babiše Česko zvládlo první vlnu epidemie, ale varoval, že hrozba pořád existuje. „Bohužel o chování viru se toho s jistotou příliš neví, stejně jako, jak dlouho tu bude, jestli přijde druhá vlna, jestli bude vakcína a tak dále,“ sdělil.

Premiér ale vysoce ocenil opatření, která české úřady zavedly proti novému koronaviru. Ty zabránily vývoji černých scénářů v zemi, podotkl.

„Patříme mezi země, kterými se inspirovaly státy po celém světě,“ sdělil.

Situace kolem epidemie podle premiéra také projevila charaktery jednotlivých ministrů.

„Díky této epidemii se můj postoj k panu Hamáčkovi ještě zlepšil a za sebe musím říct, že to mezi námi funguje velmi dobře,“ uvedl Babiš.

Kriticky se však vyjádřil vůči ministryni Janě Maláčově, která ho „zklamala“. Politička se podle slov premiéra v rámci krize chovala nekolegiálně. Uvedl, že začala podávat jeho nápad o snížení mezd politikům za svůj.

Personální změny v kabinetu ministrů ale nejsou v současné době tématem, sdělil premiér.