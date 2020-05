Od neděle budou otevřené hranice s Rakouskem

Agentura APA uvedla, že s úplným otevřeným hranice se počítá od 15. června. Propustnost na hranicích s Německem, Lichtenštejnskem a Švýcarskem uvolnilo Rakousko od pátku. Rakušané tvrdí, že uvolnění opatření má pomoci hlavně pendlerům dojíždějícím za prací.

„Kontroly ze strany zdravotnických úřadů a policie budou probíhat v menší míře a pouze namátkově,“ uvedlo rakouské ministerstvo a dodalo: „Naším cílem je co možná nejvíce svobody a co nejméně omezení. Toto uvolnění bude dalším malým posunem směrem k normálnímu stavu zejména pro lidi v pohraničních oblastech a usnadní bezproblémové fungování lendlerů.“

Italské otevírání hranic

Otevřít své hranice se chystá také Itálie, která je předtím zavřela v rámci boje proti šíření nového koronaviru. Italská vláda zmínila, že cestovat do země a vyjíždět bude možné od 3. června.

Do Itálie bude možné přijet ze zemí schengenského prostoru a nebude povinná karanténa. Rovněž by mělo skončit omezení pohybu mezi jednotlivými regiony země. Znovuzavedení omezení by mohlo přijít, pokud došlo k prudkému nárůstu počtu nemocných.

Covid v Česku

Z celkového počtu provedených testů, který aktuálně činí 348 849, bylo 8406 potvrzených případů nákazy. Z toho je vyléčených 5381 pacientů, 295 pak nemoci podlehlo. V nemocnicích se nachází 197 osob s prokázaným covidem-19. Počet potvrzených případů nákazy covidem-19 v ČR se drží patnáctý den za sebou pod stovkou.

Praha má podle statistik největší počet prokázaných případů nákazy novým typem koronaviru. Jedná se o 1926, následuje Moravskoslezský kraj s 1189 případy a Středočeský kraj s 1012 případy. Také v přepočtu na 100 000 obyvatel je Praha na pomyslném prvním místě, 148,02 případů připadá na zmíněných 100 000 obyvatel. O něco méně hlásí Karlovarský kraj, ve kterém je to 147,32 případů. Uvádí se, že v pátek zemřela na koronavirus jedna osoba.