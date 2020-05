Havlíček připustil, že by stát mohl koupit stoprocentní podíl ve Smartwings. Kalousek zase povstal

Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. České televizi to v sobotu řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnout se dle něj musí do konce června, projedná to vláda. Na prohlášení ministra ihned reagoval poslanec z opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek.

Ministr průmyslu a obchodu pro ČTK upřesnil, že vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun. „Je to otázka investice, která se samozřejmě může navrátit. Protože logika je dát dneska zdroje a samozřejmě v určitě době ji prodat a lze na tom i vydělat,“ řekl Havlíček.

„Netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy a průmyslu. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že je potřeba takovéto společnosti, nejen takovéto, třeba i jiné, zachraňovat,“ dodal.

Ministr dále uvedl, že o vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že společnost má strategický význam pro státní i další letiště. „Je strategická s ohledem na to, že to je klíčový dopravce našich obyvatel a firem. Je to firma, která zde zaměstnává několik tisíc lidí a váže na sebe stovky dalších servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu,“ poznamenal.

Ministryně financí Alena Schillerová spolu s Havlíčkem již minulý týden připustili, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat. Havlíček ale hovořil spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. „Hledáme pro Smartwings řešení, ideálně na bázi záruk nebo úvěrů. Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat,“ řekl tehdy. Individuální bankovní záruku dnes Havlíček také nevyloučil.

Kalouskovi se myšlenka odkoupení linek státem moc nezalíbila, o čemž politik napsal na svém Twitteru. „Neexistuje žádný důvod, proč by se stát měl angažovat víc než u jiných firem. Smartwings má k dispozici programy Antivirus, Covid a kapitál svých akcionářů, jako všichni ostatní. Nákup by byl drahý i zadarmo. Znamenal by přebrání miliardových závazků,“ prohlásil Kalousek.

Dříve Kalousek také psal, že úpadek této skupiny není fatální ani pro českou ekonomiku, ani pro českého zákazníka.

Uživatelé sítě se kvůli této zprávě rozdělili na dva tábory. Jeden tábor zuří o výhodách pro kupující, druhý ale připomíná, že nákup pomůže zaměstnancům společnosti.

Babiš ve středu pro Blesk uznal, že na podporu Smartwings jsou různé názory. „Někdo říká, že je nepotřebujeme, že sem bude létat někdo jiný,“ uvedl. Odkázal na informace Havlíčka, podle kterého firma zabezpečuje 30 procent tržeb Letiště Václava Havla. „Je tam 3000 zaměstnanců. Někteří říkají, ať to zbankrotuje, bude sem létat někdo jiný, já myslím, že by to byla škoda, kdyby to tak dopadlo,“ dodal premiér.

České cestovní kanceláře podle Babiše jednoznačně podporují, aby stát Smartwings před dopady koronavirové krize pomohl. „Oni přepraví za rok, myslím, miliony našich lidí do zahraničí. Je otázka, kdyby tu nebyli, co bude na trhu, jestli tady bude nějaká konkurence, nebo přijde někdo, kdo to zneužije a potom se dovolené pro naše lidi předraží,“ podotkl.