Smartwings reaguje na návrh Havlíčka: Vítáme snahu vlády, nejsme bezvýznamná firma

Co se týká návrhu ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o tom, že stát by mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl ve Smartwings, firma odmítá tvrzení, že by byla bezvýznamnou firmou lokálního charakteru.

Rozhodnutí musí být podle Havlíčka přijato do konce června, projedná to vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nedává smysl nic jiného, než nákup stoprocentního podílu.

Vstup do společnosti na úrovni stoprocentního podílu by musel být za částku blížící se nule, záchrana společnosti by nicméně stát vyšla na nízké miliardy korun, upřesnil ministr.

„Smartwings jako vesměs všechny aerolinky světa přitom neudělaly nic jiného, než že se stejně jako ostatní letecké společnosti obrátily na stát s žádostí o podporu v situaci, do které se nedostaly vlastní vinou. Jsme společnost s obratem přes miliardu dolarů a ročně přispíváme do státního rozpočtu a ostatním subjektům české ekonomiky miliardové částky a zcela odmítáme tvrzení, že jsme bezvýznamná firma lokálního charakteru,“ zdůraznila mluvčí.

Dufková také dodala, že pro Letiště Václava Havla Praha a celý český cestovní ruch společnost Smartwings nezpochybnitelně představují strategického partnera. „Proto stále věříme, že se další debata o podpoře společnosti, která zaměstnává na 2500 lidí, bude odehrávat ve věcné rovině,“ řekla.

Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Zmiňme, že necelý poloviční podíl v dopravci pak drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Smartwings je největší českou leteckou společností a jeden z nejrychleji rostoucích leteckých dopravců ve střední Evropě patřící do koncernu Smartwings Group. V Česku jako hlavní základnu využívá Letiště Václava Havla Praha. Součástí koncernu Smartwings Group jsou také České aerolinie a dceřiné společnosti Smartwings Poland, Smartwings Hungary a Smartwings Slovakia. Mimo pasažérů na svých pravidelných linkách přepravuje v letadlech také náklad. Loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících.