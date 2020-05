Hamáček v kauze „Rus s ricinem“ žádá exemplární potrestání

Hamáček v pořadu Otázky Václava Moravce sdělil, že ten, kdo pustil do veřejného prostoru informace o údajném ruském ricinovém agentovi, by měl být exemplárně potrestán. Podle jeho slov to zkomplikovalo práci českých bezpečnostních složek a ohrozilo životy lidí.

„Zkomplikovalo to život spoustě lidí, práci bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to ohrozilo spoustu životů," řekl Hamáček a dodal: „Doufám, že policie zjistí, kdo to byl, a ten člověk bude exemplárně potrestán.“

O příjezdu údajného ruského agenta ricinem napsal týdeník Respekt. Údajně přicestoval s diplomatickým pasem. Ruská strana tyto informace dementovala. Příjezd muže ale potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček. Pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Řeporyjí Pavel Novotný, dostali policejní ochranu.

Česká kontrarozvědka BIS podala kvůli úniku utajovaných informací dříve trestní oznámení.

Ruské velvyslanectví se později obrátilo na české ministerstvo zahraničí. Žádalo ochranu svého diplomata. V prohlášení na facebooku ambasáda uvedla, že její zaměstnanec se stal terčem výhružek. Požadovaná policejní ochrana diplomatovi ale nebyla přidělena. Policie ovšem nabídla součinnost.

„Vy ho můžete vypovědět za předpokladu, že máte konkrétní důkazy o tom, že tady něco páchá. Bohužel, tak jak to celé se odehrává, tak důkazy policie nebo služby pravděpodobně nemají,“ zmínil Jan Hamáček na adresu možného vypovězení ruského diplomata.

Rusko-české vztahy

V poslední době jsou vztahy mezi Ruskem a Českou republikou vypjaté. Příčinou posloužilo přejmenování náměstí u ruského velvyslanectví na Náměstí Borise Němcova, odstranění památníku maršálu Ivanu Koněvovi na Praze 6 a vytvoření památníku vlasovcům v pražských Řeporyjích.