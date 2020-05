Nedělní střet na CNN: Okamura, Filip a Zaorálek řešili, jak na Rusko

Moderátorka se věnovala tématu Rusko poté, co hosté promluvili o otevírání hranic a školství. Zaorálek kroutil hlavou nad postojem ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který zmínil, že socha maršála Ivana Koněva se musí vrátit zpět na místo, odkud byla odstraněna.

„To je úplně nešťastné vyjádření, protože já vím, že na ministerstvu leží dopis, kde ruská strana navrhuje, že by si tu sochu odvezla, a teď najednou přichází tohle, že ta socha ausgerechnet musí stát zrovna na tomhle místě,“ prohlásil úřadující ministr kultury.

Zaorálek oponoval slovy o tom, že ruská strana se nestará o pomníky československých legionářů. Jednání na toto téma nejsou, podle jeho slov, s ruskou stranou příliš úspěšná. V tomto smyslu také dodal, že je přesvědčen, že bez legionářů by nevzniklo Československo.

„Nám o ty hroby jde, ale ruská strana nebyla ochotná nám v tomto pomoci,“ uvedl Lubomír Zaorálek.

Ministr kultury se také věnoval jednání pražských komunálních politiků, kteří se v poslední době postarali o zhoršení vzájemných vztahů s Ruskem. V této souvislosti uvedl, že na sochy, včetně památníku maršála Ivana Koněva, je třeba nahlížet jako na památníky historie. V této souvislosti přivedl analogii s Karlovým mostem, který je celý zaplněn „katolickými sochami“.

„Celý Karlův most je plný soch a někdo může přijít s tím, že je to celé katolická ideologie. Ale to je historie,“ uvedl politik s tím, že komunální politici příliš neusnadňují práci ministerstvu zahraničí.

Předseda KSČM Filip promluvil o tom, proč ruskému armádnímu webu Krasnaja zvezda řekl, že v České republice sílí fašistické tendence, a že chápe, když se ruská strana o pomníky legionářů nestará. Objasnil to slovy o tom, že všichni vojáci se občas dopouštějí činů, jež nejsou chvályhodné. Nehodlá prý šetřit ty české politiky, kteří se klaní vlasovcům, jež kolaborovali s německými nacisty.

Proti tomu se postavil Zaorálek, který poukázal na to, že podle jeho názoru Rusko nálepkuje slovem fašista každého, kdo s ním nesouhlasí.

Okamura při hovoru o soše maršála Koněva uvedl, že by ji nechal na místě, kde se dosud nacházela, jelikož se jedná o historický památník.

Exemplární potrestání

Ministr vnitra Jan Hamáček ve vysílání České televize prohlásil, že bude požadovat exemplární potrestání pro člověka, který pustil na veřejnost informace o údajném ruském agentovi s ricinem. Podle jeho slov tím byla ohrožena práce českých bezpečnostních složek a byly ohroženy i lidské životy.

„Zkomplikovalo to život spoustě lidí, práci bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to ohrozilo spoustu životů," řekl Hamáček a dodal: „Doufám, že policie zjistí, kdo to byl, a ten člověk bude exemplárně potrestán.“