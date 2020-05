Babiš to rozbalil: kritika EU, armáda, platy politiků a nálož Hřibovi

„Čau lidi, zase je neděle. Zase mám roušku, i když jsem na minulé vládě apeloval na ministra zdravotnictví (Adama Vojtěcha) a na epidemiology, že venku bychom mohli být bez roušek na tu vzdálenost dva metry, tak mě nevyslyšeli. Bude to až 25. května,“ otevřel předseda vlády své vystoupení, které je dostupné na Facebooku.

Babiš se věnoval tématu hospodářství a ekonomiky. Prohlásil, že si je vědom toho, že všichni, kdo podnikají v cestovním ruchu se zaměřením na zahraniční klientelu, mají problémy. Výjimkou jsou menší hotely.

„Vypadá to tak, že lidé mají strach z větších hotelů,“ uvedl Andrej Babiš s tím, že menší hotely mají klienty.

Prohlásil, že ekonomické problémy přišly už v minulém roce, kdy začal pokles v automobilovém průmyslu. V současné době se společně s ministrem obchodu, průmyslu a dopravy sešel s exportéry. Zjistil, že letošní pokles v exportu bude mezi čtyřiceti až šedesáti procenty.

Babiš hovořil i o politice Evropské unie s tím, že během neděle údajně hovořil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

„Já chci říci, že pro mě je velký problém, aby si v rámci společných peněz půjčovaly některé státy, které byly minulosti rozpočtově nezodpovědné a dneska mají velký problém si půjčit. A to jsou hlavně státy eurozóny. Opakuji eurozóny. V rámci eurozóny jsou státy, které se nedostanou k penězům. Já mám nyní pocit, že se vymýšlí mechanismus, s jehož pomocí bychom měli garantovat za tyto státy, které nebyly odpovědné,“ prohlásil český předseda vlády. Česko prý bylo odpovědné a má jedno z nejnižších zadlužení v Evropě.

„Ve finále to budeme garantovat my jako daňový poplatníci,“ dodal a zopakoval, že se mu nelíbí, aby se garantovali půjčky.

Promluvil i o armádě, kde jí vyjádřil respekt za to, že armáda vždy dokázala pomoci, když bylo potřeba. V rámci videa představil plán zvyšování rozpočtu armádě a aktuální modernizační projekty. „Už dávno jsme se měli zbavit ruské techniky,“ uvedl a ilustroval to na příkladu starých armádních vozů Uaz.

K pražskému primátorovi Zdeňku Hřibovi prohlásil, že od něho dostal návrh na spolupráci mezi Prahou a státem.

„Ten návrh primátora je stejný. Dejte nám všechno v desítkách miliard zadarmo a já vám nedám skoro nic. Přitom Praha má na účtech ke konci roku 80 miliard,“ řekl předseda vlády.

U konce svého vystoupení se věnoval platům politiků. „Já jsem se ptal poslanců ve Sněmovně, zdali by nemohli být solidární. S tím mě vyhnali,“ dodal na konci na konto platů politiků. Platy politiků by měli být údajně zmraženy. Podle jeho slov se mu nelíbí, že platy politiků jsou navázány na platy soudců a státních zástupců. To je podle jeho názoru potřeba oddělit.

Hrozí rozpad Evropy

Itálie by mohla následovat příkladu Spojeného království a odejít z EU v důsledku rostoucího odcizení země s Bruselem, říká miliardář George Soros. Ten pronesl své poznámky v rozhovoru pro německé noviny, v němž také vyjádřil obavy ohledně důsledků pandemie koronaviru a důsledků přelomového verdiktu německého ústavního soudu, který zpochybňuje autoritu Evropské centrální banky (ECB).