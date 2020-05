České aerolinie obnovují lety a zavádějí bezpečnostní opatření

„První lety po dvouměsíční pauze kvůli koronaviru vykoná společnost ČSA v pondělí 18. května do Paříže, Frankfurtu, Stockholmu a Amsterodamu. Od 24. května se k nim přidá linka do Kyjeva a od 25. do Oděsy a Bukurešti,“ řekla Dufková a dodala, že zatím nemá informace ohledně dat obnovení letů do Ruska.

Podle jejích slov letecká společnost zavádí opatření, aby bylo možné vykonávat lety v časech pokračující pandemie koronaviru bezpečně, a nejen komfortně.

„Všichni pasažéři budou před vstupem do letounu muset ukázat potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Při vstupu do letounu a po dobu celého letu budou muset mít všichni pasažéři, kromě dětí do 2 let, ústenku, kterou si musejí přinést sebou,“ řekla Dufková.

Může se jednat o klasické lékařské ústenky, tak i o respirátory. Může se ale jednat i o ústenky vlastní výroby, šály a šátky. Je bude možné sundat jen při konzumaci jídel. Personál bude rovněž používat ochranu úst a rukavice, dodala mluvčí společnosti.

Při vstupu a výstupu z letounu budou dodržovány dvoumetrové rozestupy mezi pasažéry.

„Pokud budou v ekonomické třídě volná místa, budou pasažéři rozmístěni tak, aby byli jeden od druhého náležitě vzdáleni. V byznys třídě se třemi sedadly bude prostřední vždy zůstávat prázdné, v letounech se dvěma křesly bude zůstávat sousední místo volné,“ uvedla Dufková.

Všechny potraviny koupené na palubě letounů budou muset být zaplaceny pouze kartou, aby bylo možné vyhnout se používání hotovosti.

„Interiér našich letadel bude před každým startem, a také po startu, procházet pečlivou dezinfekcí podle nejpřísnějších hygienických pravidel, včetně čištění křesel a jejich kapes, stolků a také toalet,“ uzavřela Dufková.

Vstup státu do ČSA a Smartwings

Letecká společnost Smartwings se ke snahám vlády o její podporu staví pozitivně. Myslí si však, že se žádost o pomoc změnila v souboj politických stran a vyřizování účtů. Tuto informaci sdělila mluvčí firmy Vladimíra Dufková pro ČTK.

Co se týká návrhu ministra dopravy, průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o tom, že stát by mohl koupit dominantní, až stoprocentní podíl ve Smartwings, firma odmítá tvrzení, že by byla bezvýznamnou firmou lokálního charakteru.

Rozhodnutí musí být podle Havlíčka učiněno do konce června, projedná to vláda. Podle ministryně financí Aleny Schillerové nedává smysl nic jiného, než nákup stoprocentního podílu.