„Klidně na mě prskejte.“ Slavný umělec se rozjel kvůli rouškám. O pandemii lžou, Češi jsou stádo, tvrdí

Na začátek stojí za zmínku, že již na samotný rozhovor přišel zpěvák bez roušky. Vysvětlil to tím, že mu dělá špatně a špatně se mu v ní dýchá. „A pak je tu věc, že mi to přijde úplně jako zotročení. Přijde mi to jako v pravým slova smyslu náhubek. Vrchnost zkouší, jestli teď lidi budou nosit hadr na puse a jestli jo, tak pak si můžeme dovolit už úplně všechno,“ uvedl svůj názor zpěvák.

„Policie má teď zjednodušenou práci a já jsem v této chvíli poprvé zrozpačitěl z českýho národa, který jsem vždycky strašně obdivoval, že si v tom, co říká vrchnost, dokáže najít svoji cestu, ale tady jsem zjistil, že lidi tomu většinou věří,“ dodal s tím, že roušky by měly být pouze doporučené, nikoli nařízené.

Dále konstatoval, že on sám má „nějaký svůj rozum“, který mu říká je to „úplná blbost“. Dodal, že se nechce s lidmi ohledně roušek hádat, tudíž přestal chodit do obchodu. Kvůli nošení roušek označil zpěvák Česko za stádo, které se i samo hlídá. Hlášku „moje rouška chrání tebe a tvoje chrání mě“, která v souvislosti s koronavirem zněla Českem, označil za pionýrskou a svazáckou.

Na to zareagoval i samotný moderátor: „Připadám si teď trochu blbě, protože vlastně říkáte, že jsem stádo.“ Zpěvák ovšem vysvětlil, že moderátoři mají povinnost nosit roušky z nějakých předpisů.

„Ale klidně na mě prskejte, já budu rád. Já se těším na to, až na sebe zase budeme prskat na těch koncertech,“ dodal.

Ačkoliv koronavirus ochromil celý svět, český zpěvák se k němu staví poněkud skepticky.

„Teďka se vymyslí nějaká breberka, která je strašně nebezpečná? Já v tomhletom nevěřím vládě. Celej svět se zbláznil,“ řekl.

Covid-19 v ČR

Připomeňme, že první případ nákazy novým typem koronaviru se v České republice objevil 1. března. Česko od začátku března zaznamenalo aktuálně 8480 případů nákazy novým koronavirem, celý květen se však v ČR počet nových denních případů drží pod stovkou. Testy v neděli odhalily pouze 20 nových případů, což je nejméně za posledních osm dnů.

Aktuálně v Česku zůstává 2714 nakažených. Celkově lékaři vyléčili již 5468 pacientů. Naopak 298 nakažených nemoci podlehlo.