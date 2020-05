Novotný si myslí, že jednou bude vzorový premiér. Předsedovi KSČM přál šibenici

Novotný: Mám fakt problém s bolševiky

Jedním z témat rozhovoru byla případná kandidatura do Poslanecké sněmovny ČR. Co se však kolem toho odehrává v jeho straně starosta Řeporyjí neví a nemyslí si, že jde o něco zvláštního.

„Jsme demokratická strana, když dostanu nominace od oblastí, co bych jako chytrý, poctivý a perspektivní politik nekandidoval do Sněmovny. Vždyť je to v zájmu nejen strany, ale především České republiky,” uvedl Novotný.

Podle něj někteří členové ODS mohou z jeho případného úspěchu mít obavy, a to kvůli nespisovné češtině, kterou používá ve své rétorice. Tuto „vadu řeči” ale označil za předstírání, o němž v nejužších kruzích ODS vědí. Když ale začal komentovat svůj postoj vůči českým komunistům a předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi , silným slovům se nevyhnul.

„Já mám fakt problém s těmi bolševiky. Já jak vidím placeného udavače StB Vojtu Filipa, tak chci říct ‚čau falmere, ty vlastizrádná děvko’, prostě normálně, jak je zvyklý na ulici, ale ze mě vyletí automaticky ‚svině’,” uvedl.

„Už aby bolševici vymřeli, to vám řeknu. Snad se dožiji dne, kdy bude Vojta Filip odsouzen za jednání v zájmu cizí moci na dvacet let. Jako odpůrce svazků gayů a leseb by to neměl za katrem lehké, což bych mu moc přál. Tedy já bych mu přál šibenici nebo pracovní tábor...,” dodal.

Sebe Novotný charakterizoval jako schopného místního politika a týmového hráče, který bude ve volbách podporovat další kandidáty ODS.

„K tomu jsem pohledný, vtipný a statečný (...) Jednou budu vzorový premiér,” uvedl.

Novotný a česko-ruské vztahy

Připomeňme, že Pavel Novotný je jedním z tří českých komunálních politiků, jejichž jména se objevují v kontextu současného rozvoje diplomatických vztahů Ruska a Česka. Na Ministerstvu zahraničí RF tak kritizovali instalaci v Řeporyjích památní desky vlasovcům, ta se v pražské městské časti objevila právě z iniciativy Novotného. Momentálně má politik spolu s primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem a starostou Prahy 6 Ondřejem Kolářem policejní ochranu, kterou dostal po zprávách o hrozbách ze strany údajného ruského agenta s ricinem.