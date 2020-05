Smartwings reaguje na možnost koupení stoprocentního podílu společnosti státem. Zájem o to nemají

Letecká skupina Smartwings zveřejnila dnes prohlášení, ve kterém reaguje na majetkový vstup státu do společnosti. Z něj vyplývá, že o vstup státu do společnosti nemá zájem.

„Společnost Smartwings prohlašuje, že nemá a nikdy neměla zájem o vstup státu do společnosti Smartwings. Nic takové od vedení společnosti nikdy nezaznělo,“ uvedla společnost v prohlášení.

Společnost žádá stát o úvěr či garanci za úvěr u komerční banky. Podle firmy je totiž v dnešní situaci obtížné získat nové půjčky na trhu.

Strategický význam

Před pár dny uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, že stát by mohl koupit až stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings. Rozhodnout se však podle něj má do konce června. Podle slov ministra by musel být odkup společnosti na úrovni stoprocentního podílu za částku, která se blíží nule. I tak by ale stát vyšla záchrana společnosti na nízké miliardy korun.

Ministr dále uvedl, že o vyšší míře pomoci Smartwings stát uvažuje proto, že společnost má strategický význam pro státní i další letiště.

„Je strategická s ohledem na to, že to je klíčový dopravce našich obyvatel a firem. Je to firma, která zde zaměstnává několik tisíc lidí a váže na sebe stovky dalších servisních institucí v oblasti leteckého průmyslu,“ poznamenal.

Také ministryně Alena Schillerová s ministrem připustila, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat. Havlíček ale tehdy hovořil spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. „Hledáme pro Smartwings řešení, ideálně na bázi záruk nebo úvěrů. Pokud bude zájem podíl převést, jsme připraveni jednat,“ řekl tehdy.

Svůj názor sdělil také premiér Andrej Babiš. Podle něj jsou na podporu Smartwings různé názory. Podle slov Havlíčka firma zabezpečuje 30 procent tržeb Letiště Václava Havla, na tuto informaci odkazoval také premiér.

„Je tam 3000 zaměstnanců. Někteří říkají, ať to zbankrotuje, bude sem létat někdo jiný, já myslím, že by to byla škoda, kdyby to tak dopadlo,“ dodal.

Co se týče cestovních kanceláří, ty podle Babiše pomoc Smartwings ze strany státu jednoznačně podporují. „Oni přepraví za rok, myslím, miliony našich lidí do zahraničí. Je otázka, kdyby tu nebyli, co bude na trhu, jestli tady bude nějaká konkurence, nebo přijde někdo, kdo to zneužije a potom se dovolené pro naše lidi předraží,“ podotkl.