Mrazivé varování Klause: Dochází k rozvolňování základních kamenů společnosti

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší publikoval na portálu Echo24 své vyjádření k současné situaci okolo rozvolňování a blížící se ekonomické krize.

„Od fáze uzavření země jsme se dostali k „rozvolňování“. Říkají „rozvolňování opatření“, ale já se obávám, že jde spíš o rozvolňování společnosti a rozvolňování hodnot,“ uvedl Klaus na začátku a obratem dodal: „I bez toho viru docházelo v posledních letech k vážnému ohrožování základních hodnot. Ve vzdělávání, ve vztahu k rodinám, k přírodě, v otázkách zdravého rozumu. Ve vztahu k práci. Že normální je pracovat a ne čerpat. O to se již sváděl politický boj.“

Jako další případy rozmělňování normálního světa uvedl situaci okolo otevírání škol, kdy se školy „otevřou tím stylem, že se vlastně neotevřou“. Dalším příkladem je kampaň na zastavení přechylování ženských příjmení, uvedl.

„ Vláda se teď tváří, že se vše v klidu zvládne. Že se vytiskne bilión či trilión nových peněz (takových papírků) a vláda se o všechny postará a do práce se moc spěchat nemusí. Zvyšují se dávky a ošetřovné a vše možné další – což stimuluje lidi zůstávat doma,“ napsal Klaus na portálu a vzápětí zadal čtenářům dotaz, zdali opravdu nevidí přicházející velkou ekonomickou krizi.

„Ale neslyšíte to dunění přicházející obrovské ekonomické krize? Neslyšíte to zoufalé volání čtvrtiny živnostníků či firem? Malé a střední firmy jsou stále největším zaměstnavatelem v ČR. Kde ti lidé budou pracovat, když ty firmy nebudou existovat? Neslyšíte, jak řada z firem naříká, že má problém dostat lidi do práce nazpátek?“ ptá se Václav Klaus mladší.

Upozorňuje na skutečnost, že vláda sama žádné peníze nemá, a všechno, co tak či onak rozdává, musí nejdříve vytáhnout lidem z kapes.

Podle názoru předsedy Trikolóry probíhá rozvolňování opatření z toho důvodu, že existuje dostatečné množství lidí, jako je on, kteří volají po návratu do práce. Vláda se prý snaží zavděčit lidem, z toho důvodu s rozvolňováním nespěchá.

Klaus také varoval před tím, že počet ekonomicky aktivních lidí údajně klesal již před začátkem koronavirové krize. Nyní se má jednat o ještě prudší pokles.

„(…) počet ekonomicky aktivních lidí dlouhodobě klesal již před krizí. Když vezmeme produktivní práci – tedy nikoli lidi placené vládou – pokles byl ještě citelnější. Teď to přijde skokově,“ doplnil Václav Klaus.

V závěru zmínil, že je potřeba odsekávat to, co nemá naději na život a podporovat to, co může růst, aby se projevil „český hospodářský živel“.

„Načetl jsem návrh zákona, aby poslanci nebrali mzdu proto, aby se tahle debata vedla – seškrtat vše nepotřebné, neproduktivní – podpořit to, co má naději růst. Český hospodářský živel. Vysloužil jsem si jen nadávky populismem. Jestli ovšem budeme takto ekonomicky pokračovat – zažijeme brzy populismy a otřesy, o kterých se vám ani nezdá,“ uzavřel politik.

Konec nouzového stavu

V Česku po dvou měsících končí nouzový stav, povinné roušky a další restrikce však zůstávají. Část opatření bude platit minimálně do 25. května, kdy by mělo dojít k velkému rozvolňování.

Nouzový stav v zemi platil od 12. března roku 2020 kvůli pandemii koronaviru. Nejdříve sice jenom na třicet dní, následně ho poslanci na žádost vlády ještě dvakrát prodloužili.