Další ostrý vzkaz pro Noru a ČT. „Bulvár! Má takhle jednat za peníze občanů médium veřejné služby?“ zuří Kořanová

Poslankyně za hnutí ANO a členka Volebního výboru Poslanecké sněmovny Barbora Kořanová ostře okomentovala včerejší reportáž pořadu 168 hodin. Politička zkritizovala ČT a přirovnala ji k bulváru za to, že redaktoři „honili“ ministryni financí Alenu Schillerovou a opakovaně ji zkoušeli z angličtiny.

„Jako členka Volebního výboru Poslanecké sněmovny jsem se České televize často veřejně zastávala a zastávám. Její práce je v obecné rovině dobrá, ale to, co jsem včera viděla v pořadu 168 hodin paní Fridrichové, mne dost překvapilo,“ napsala politička na své facebookové stránce.

Dále Kořanová popsala, co se dělo ve včerejším skandálním dílu 168 hodin. „Ministryně financí poskytla minulý týden rozhovor 2 redakcím ČT, jeden byl živý vstup do vysílání a druhý byl pro zpravodajství. To máme 2 štáby. Na Malostranském náměstí na ministryni čekal štáb 3., zřejmě pořadu 168 hodin, který měl prostřednictvím (placeného/neplaceného?) figuranta prověřit její znalost angličtiny. V tu chvíli proběhl na ministryni doslova hon, protože ona rozhovor odmítla i vzhledem k tomu, že nebyl domluvený standardní cestou. Redaktorka, figurant a další členové štábu za ni běželi od Malostranského náměstí až k jejímu úřadu,“ uvedla Kořanová.

Česká televize si podle ní musela předem tento rozhovor s ministryní domluvit. „Chápala bych takové chování od bulváru, ale má takhle jednat za peníze občanů médium veřejné služby? Má Česká televize honit politiky po Malé Straně a zkoušet je z angličtiny? Kdyby si ČT rozhovor domluvila standardní cestou a tam na ministryni začala mluvit anglicky, tak se vůči tomu nebudu ohrazovat, ale tyhle způsoby se mi tedy vážně nelíbí,“ podotkla poslankyně.

Po neúspěšném interview s americkou stanicí CNBC se ČT rozhodla ještě jednou zkusit angličtinu Aleny Schillerové a „přepadla“ ji na Malostranském náměstí. Ministryně ovšem jen pozdravila a řekla, že nemá čas. Následné otázky ignorovala. Její asistent štábu ČT uvedl, že je slušností, aby se rozhovory domlouvaly přes tiskové oddělení Ministerstva financí. A když ministryně dorazila na ministerstvo, čekal ji podobný pokus z dílny CNN Prima News.