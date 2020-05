„Lidi, šetřete! Bude hůř.“ Kalousek vidí ekonomickou budoucnost vlasti černě

„Lidé jsou v jiné situaci než stát. (…) Na stát nepřijde exekutor tak snadno. Na lidi přijde exekutor velmi snadno. Dnes skončil nouzový stav, ale začíná poměrně vážná ekonomická krize. Jsem přesvědčen, že na konci druhého kvartálu uvidíme více než dvouciferný propad našeho hospodářství. A žádná rodina neví, kdo přijde o zaměstnání. Nevíme, jak dlouho to bude trvat. Neměli bychom utrácet za hlouposti,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam zprávy Miroslav Kalousek.

„Mít doma nějakou minimální rezervu na opravdu špatnou chvíli, která může přijít, je opravdu rozumné rodinné hospodaření. Proto lidi nabádám, ať myslí na to, že může být ještě podstatně hůř než teď,“ uvedl a dodal, aby se lidé nespoléhali výhradně na stát, že jim ve složité situaci dokáže pomoci.

„Můj apel byl na rozvážnost rodinného rozpočtu, který musí počítat s tím, že může být v následujících měsících výrazně hůře,“ zmínil.

Oproti rodinám si Česká republika může půjčit, aby přežila aktuální ekonomickou situaci spojenou s příchodem koronaviru.

„Stát je v jiné situaci než rodina. Ten si může půjčit. Taky si půjčí, půjčí si hodně. Teď je důležité na co. Důležité je, aby to byly jednorázové impulzy do ekonomiky a aby byly účinné,“ řekl Miroslav Kalousek a varoval před přílišným zadlužováním státu.

Upozornil také na to, že podle jeho názoru stát nevytvářel v předchozích letech finanční rezervy.

Kalousek také prohlásil, že státní pomoc pro podnikatele je příliš pomalá. „Ty firmy, malé a střední, potřebovaly likviditu okamžitě,“ uvedl a dodal, že pomalost státní pomoci může vést k tomu, že již bude příliš pozdě.

Konec nouzového stavu v Česku

V Česku po dvou měsících končí nouzový stav, povinné roušky a další restrikce však zůstávají. Část opatření bude platit minimálně do 25. května. Od 12. března roku 2020 kvůli pandemii koronaviru platil nouzový stav. Nejdříve na třicet dní, následně ho poslanci na žádost vlády ještě dvakrát prodloužili.

„Překlápíme od pondělí 18. května krizová opatření vlády podle krizového zákona do mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví dle zákona o ochraně veřejného zdraví, na základě kterých budeme ty zbytkové provozy regulovat do 25. května,“ uvedl pro Radiožurnál ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.