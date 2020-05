Budou o dostavbě Dukovan rozhodovat Rakušané a Malťané? Klause ml. pobouřil výrok Havlíčka

Téma dostavby Jaderné elektrárny Dukovany v posledních dnech hýbe českou mediální scénou. Nedávno ministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček na Twitteru sdílel, že do EU odchází návrhy pro přípravu jaderného bloku v Dukovanech. A právě to se nelíbí poslanci Václavu Klausovi ml., který vyžaduje návrat suverenity ČR.

ČEZ společně s vládou pracuje na plánu dostavby pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany a v této souvislosti se v médiích objevují různé informace. Například Deník N v neděli psal o tajném schválení pravidel pro výběrové řízení na dostavbu jaderného bloku Dukovan. Ve článku se s odvoláním na čtyři na sobě nezávislé zdroje uvádí, že česká vláda před nedávnem tajně schválila pravidla pro výběr dodavatele nového jaderného bloku pro Dukovany. Údajný dokument má zajistit, že zakázku nedostane společnost ze státu, který může ohrožovat strategickou bezpečnost České republiky.

Rozhodovat budou Rakušané a Malťané?

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v minulých dnech na svém Twitteru zveřejnil příspěvek, ve kterém píše o tom, že návrhy pro přípravu nového jaderného bloku v Dukovanech odchází do EU.

„Do EU odchází návrhy pro přípravu nového jaderného bloku v Dukovanech. Děláme v těchto dnech rozhodující opatření, která zabezpečí energetickou soběstačnost, bezemisní zdroje a dostupnou cenu elektřiny. Energetický mix bude založen na jádru a OZE,“ píše ministr.

A právě tady je poslanec Václav Klaus mladší nespokojený. Především se mu nelíbí, že plány na dostavbu Dukovan by měli schvalovat Rakušané a Malťané. Svoji nespokojenost také vyjadřuje na Twitteru a vyžaduje návrat suverenity Česka.

„Proč náš plán postavit Dukovany odchází do EU? Budou tedy o tom rozhodovat Rakušani a Malťani? Navrátit suverenitu ČR je nutnost!!!“ píše Klaus ml.

Proč náš plán postavit Dukovany odchází do EU? Budou tedy o tom rozhodovat Rakušani a Malťani? Navrátit suverenitu ČR je nutnost!!! https://t.co/k2oBH4BAYk — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) May 18, 2020

Havlíčkův komentář zprávy Deníku N

K výstavbě nového jaderného bloku a zprávě Deníku N se vyjádřil také český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Co se týče politických aktivit Ruska a Číny v souvislosti s tendrem, ty ohodnotit odmítl. Dodal, že by to z jeho strany bylo nekorektní.

„Nemůžu nikoho zvýhodnit ani znevýhodnit. Uvědomme si, že se jedná o kontrakt možná padesátiletý. Bude to nejvýznamnější stavba, která se ve střední Evropě bude stavět. Bude to stavba, na které bude záviset víc než deset procent dodávek energie. (…) Bude to významná soutěž, pravděpodobně nejvýznamnější, která se kdy v Česku soutěžila,“ sdělil Havlíček.

Podle jeho slov by tendr mohl být zahájen již v létě, do konce roku 2022 by pak mohl být vybrán vítěz, se kterým by se uzavřela smlouva. Upozornil rovněž na to, že Česko hodlá významně zapojit do projektu český průmysl, nejedná se přitom jenom o energetické společnosti země.

Za zmínku stojí také to, že ruská společnost Rosatom a čínská China General Nuclear Power jsou mezi těmi společnostmi, které předběžně projevily zájem o výstavbu nového bloku pro Dukovany. Mezi dalšími zájemci jsou americká společnost Westinghouse, korejská Korea Hydro&Nuclear Power a francouzská EdF.