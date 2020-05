Změny na hranicích: Kontroly budou probíhat namátkově, povinné testy na koronavirus však zůstanou

Režim na českých hranicích by se měl od úterý 26. května uvolňovat. Znamená to, že od daného data budou kontroly na hranicích probíhat pouze namátkově. Platí však, že lidé přijíždějící do Česka budou muset mít u sebe povinně testy na covid-19. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokud jde o testy, podle Hamáčka nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě by cestující museli do 14denní karantény.

„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl v pondělí Hamáček.

„Stále ale platí, že pokud k nám přijíždí někdo ze zahraničí, tak až na výjimky musí mít platný negativní test na covid,“ doplnil ministr.

Vznik tzv. minischengenu

Pokud jde o 8. červen, což je datum, o kterém se hojně diskutuje, měla by podle Hamáčka přísná opatření na hranicích skončit úplně.

Hamáčkova slova následně potvrdil také ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dodal také, že by dokonce mohl vzniknout jakýsi minischengen mezi Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. V praxi by to znamenalo, že by lidé těmito státy mohli cestovat bez povinného testu na covid-19.

„Věříme, že v půlce června by mohl vzniknout minischengen, lidé by mohli vycestovat i bez testů na covid-19,“ prohlásil šéf české diplomacie na tiskové konferenci po jednání s ministry zahraničí SR a Rakouska.

Do tohoto „projektu“ by měla být primárně zapojena Česká republika, Slovensko a Rakousko. Uvažuje se i o Maďarsku.

„Chceme přizvat i Maďarsko, které také vykazuje dobrá čísla,“ dodal Petříček.

Zatím však není vůbec jisté, zda nakonec minischengen vznikne. Pro je zatím kromě Česka pouze rakouská strana. „S Rakouskem jsme si potvrdili zájem, abychom do poloviny června otevřeli hranice i pro turisty,“ řekl Petříček. Pokud jde o Slovensko, Česko s ním bude ještě jednat.

Obavy z Polska a Německa

Co se týče našich dalších sousedů, konkrétně Německa a Polska, ti jsou podle ministra zatím považováni riziko.

„Nechceme, aby do Česka jezdili přes Německo lidé například z Belgie,“ zdůvodnil tento názor Petříček.

Přesné datum otevření hranic

Dodal také, že v některých polských regionech (např. Slezsko) stále roste počet lidí nakažených koronavirem . V případě Polska ale dodal, že by Česko chtělo hranice otevřít v polovině června, a to především z ekonomických důvodů. S Polskem se bude jednat ve středu, dodal Petříček.

To, kdy přesně Česká republika otevře své hranice pro turisty ze Slovenska a Rakouska, by mělo být známo již příští týden. Nicméně platí, že z jiných států se lidé při cestě zpět do Česka musí za stávajících pravidel prokázat negativním testem na koronavirus, jenž nesmí být starší než čtyři dny. V opačném případě zamíří do dvoutýdenní karantény.

Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ještě dodal, že by se tato povinnost nemusela od 8. června vztahovat na osoby, které se vracejí z nerizikových států. Mezi ně lze podle Vojtěcha zařadit právě Slovensko, Rakousko či Chorvatsko.