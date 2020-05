Konečná: Trump svou zemi vyzbrojil, před koronavirem ale nechal svůj lid bezbranný

Česká europoslankyně Kateřina Konečná vysvětluje, proč svět nebyl připraven na vypuknutí pandemie covid-19. Zásadní problém podle ní mimo jiné spočívá v nadměrných zbrojních výdajích, a to na úkor financování systému zdravotnictví. Jako názorný příklad politička uvádí USA, kde zbrojařské lobby hraje značnou roli.

Kateřina Konečná, jež zastává post místopředsedkyně KSČM, v článku zveřejněném na své webové stránce zkritizovala současnou finanční politiku řady států. Uvedla totiž, že světové výdaje na zbrojení v loňském roce dosáhly výše 1917 miliard dolarů (48 bil. Kč), což znamená zvýšení o 3,3 % oproti předchozímu roku. Česká politička podotýká, že tento nárůst se stal rekordním za poslední desetiletí a celková výše výdajů tak dosáhla úrovně z doby studené války.

„Z dnešního úhlu pohledu se to jeví jakožto skutečně naprosto nemístné rozhazovaní peněz ve chvíli, kdy značné množství států mělo a má podfinancované zdravotnictví,“ zdůraznila europoslankyně.

„Nabízí se však logická otázka, jak svou zemi na tento útok vyzbrojil, a odpovědí je, že vlastně nijak,“ usoudila Kateřina Konečná.

Ponaučení pro politické elity

Důvodem tohoto trendu podle ní je to, že politické elity podléhají nátlaku zbrojařské lobby, která zřejmě má mnohem větší vliv než ta zdravotnická. Nejvíc to je vidět v případě Spojených států, tvrdí Konečná. Nárůst výdajů na armádu a zbrojní programy v USA tvoří 5,3 % a momentálně podíl amerických investic do tohoto odvětví činí 38 % celkových světových zbrojních výdajů. Zároveň současná krize spojená s pandemií covid-19 ukázala nepřipravenost amerického systému zdravotnictví k této výzvě, zdůraznila česká politička. Kritický stav nynější situace nepopírá ani samotný americký prezident Donald Trump.

Konečná nemá sebemenší pochyby o tom, že prezident Trump ve své politice nahrával představitelům amerického zbrojařského průmyslu, zatímco vinu za pandemii nyní rád hodí na Čínu. Přitom česká europoslankyně podotýká, že podceňování investic do zdravotnictví je celosvětovým problémem, což přispělo k tomu, že mnohé státy nebyly připraveny k následkům pandemie. Konečná si je rovněž jistá, že současná krize se má stát ponaučením pro podruhé a musí přispět k přehodnocení finanční a investiční politiky mnohých zemí.

„Podle české veřejné debaty se sice může zdát, že ji (pandemii – pozn. red.) vyřeší debaty o sochách a přepisování historie, podle USA ji vyřeší asi další nákupy zbraní, ale já se domnívám, že ji vyřeší pouze komplexní přehodnocení priorit národních států a celosvětové ekonomiky,“ napsala česká politička.

Sankce proti Číně

Na konci minulého týdne americký prezident Donald Trump prohlásil, že zváží návrh zákona o sankcích proti Číně v souvislosti s odpovědností za šíření koronaviru covid-19. Tento návrh je iniciativou amerického senátora, člena Republikánské strany Lindseye Grahama.

„Vážím si Lindseye Grahama a určitě zvážím (návrh zákona). Jde o sankce proti Číně, proto ho samozřejmě prostuduji. Zatím jsem ho neviděl,“ odpověděl Trump na otázku, zda tento návrh podporuje.

Následně Čína varovala USA před odvetnou reakcí v případě uvalení sankcí proti Pekingu. Může se totiž jednat o sankce proti jednotlivým osobám, úředníkům a organizacím.