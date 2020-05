„Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo.“ Fiala zapomněl, odkud byli Cyril s Metodějem a kdo může za osvobození od nacismu

Šéf Občanské demokratické strany dal na sociální síti jasně najevo, co si myslí o Východu a o Rusku. Stejně tak se zaměřil na komunisty a na to, kdo dnes strojí ve vedení Sněmovny.

„Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo, musíme se politicky orientovat na Západ. Komunisté stále poklonkují Rusku, hlásí se ke zločinné ideologii – Vojtěch Filip nikdy neměl být ve vedení Sněmovny. ODS tento postoj zastává dlouhodobě, o komunistech žádné iluze nemáme,“ napsal ve svém příspěvku.

Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo, musíme se politicky orientovat na Západ. Komunisté stále poklonkují Rusku, hlásí se ke zločinné ideologii - Vojtěch Filip nikdy neměl být ve vedení Sněmovny.



ODS tento postoj zastává dlouhodobě, o komunistech žádné iluze nemáme. pic.twitter.com/TwdcluxQsp — Petr Fiala (@P_Fiala) May 19, 2020

​K postu poté připojil také video, na kterém v jedné z TV diskuzí hovoří a na kterém zazněla následující slova: „Tady ta orientace na Rusko, poklonkování Východu, to je vlastně něco nesmírně nebezpečného. Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo. My jsme orientováni na Západ, musíme být orientováni na Západ, to je náš bezpečnostní zájem. (…) Jestli se někdo hlásí k zločinné ideologii způsobem, jakým to dělá Komunistická strana, nemá co dělat ve vedení Poslanecké sněmovny. Komunista ve vedení Sněmovny je špatné rozhodnutí a od začátku to tak držíme dlouhodobě.“

Reakce na sociální síti

Dané video si vysloužilo již přes 1,7 tisíc zhlédnutí a příspěvek má přes 130 lajků.

A jaké byly reakce uživatelů? Někteří s ním souhlasili. Jiní mu zase dali za pravdu se zajímavým dovětkem:

„Naprostý souhlas. I klaun Fiala, pocházející z Brna, na východ od Prahy, je toho zářným příkladem.“

Většina uživatelů se však vůči jeho kontroverznímu názoru ohradila. Lidé mu začali psát, co všechno z Východu přišlo, aby mu trochu osvěžili paměť.

„Cyril a Metoděj?“ stálo v jednom z komentářů.

A přidávali se i další: „Ze západu přišel celým západem podporovaný Hitler. Z východu přišlo osvobození od něj. Třeba.“

Někteří se pozastavovali nad tím, zda přijde Fialovi v pořádku, aby něco takového prohlašoval.

„Z Východu nikdy nic dobrého nepřišlo? Přijde vám opravdu tenhle tyhle typ generalizujících soudů v pořádku. Nejenom, že jsou hloupá, ale přispívají k v ČR již tak rozšířené rusofobii,“ myslí si jeden z komentujících.

A zazněly i další lekce: „Papírové peníze přišly z Východu, a historicky vydělávala celá Evropa na obchodu s Východem (Hedvábná stezka) a pokud máte problém s komunismem, tak ten přišel ze Západu. Oba autoři komunistického manifestu se narodili v Německu a manifest napsali v Anglii.“

Lidé, kteří s ním nesouhlasili, také psali, že „Západ není , nikdy nebyl a nikdy nebude vzorem lidskosti“. Jiní podotýkali, že jim Fiala připomíná Husáka a jeho „slavné projevy na sjezdech“, další předsedu ODS označili za „breptu“. Vypadá to tedy, že se s pozitivními reakcemi příliš nesetkal.