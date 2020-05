Zdechovský obvinil Tikolóru z kolaborace s Ruskem. Omluvte se! Zahřměl Klaus ml.

Šéf Trikolóry Václav Klaus ml. se ostře pustil do lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského, jenž obvinil jeho hnutí z kolaborace s Ruskem. Klaus mu připomněl spolupráci s německou politickou nadací i sudetskými Němci.

Hnutí Trikolóra chce mít podle Klause dobré vztahy se všemi státy a nehodlá jásat nad bouráním pomníků či se účastnit protiruské kampaně. To však stačilo, aby ho Zdechovský obvinil z kolaborace.

„Ve vašich očích jsme se ‚provinili‘ tím, že nechceme 30 let po revoluci obnovovat staré války a bourat pomník osvoboditele Osvětimi, nebo že nevidíme jako hlavní cíl české zahraniční politiky ‚to nandat Rusákům‘,“ vzkázal lidoveckému europoslanci Klaus.

„Tato politická nadace na svém webu uvádí např. že jejím úkolem je ‚přispívat k tomu, aby Německo dostálo své rostoucí odpovědnosti ve světě‘ a je financována z německého státního rozpočtu,“ poznamenal Klaus.

Zdechovského stranu dále označil za pobočku německé CDU a obvinil představitele KDU-ČSL z toho, že vystupují na akcích pořádaných nadací Konrad-Adenauer-Stiftung.

Dále vyčetl členům jeho partaje, že se účastní srazů sudetských Němců:

„Představitel partaje, která je jen pobočkou německé CDU kancléřky Merkelové a její šéfové se jezdí klanět na srazy sudeťáků - bude Trikolóře nadávat do kolaborantů. Asi že nejásáme, když se bourají sochy. Chucpe!!“

Loni lidovci spolu s Piráty podpořili myšlenku německého ministra vnitra Horsta Seehofera (CSU), aby se příští sjezd sudetských Němců konal v Česku.

„Já nikdy nebyl na ruské ambasádě, žádný Rus nám nedaroval ani korunu a nevystoupil jsem na žádné akci organizované ruským státem nebo na něj navázaných organizací,“ dodal dále šéf Trikolóry.

Navíc Zdechovskému připomíná, že i on byl kdysi označen za vlastizrádce, a to ze strany premiéra Andreje Babiše (ANO). Babiš v souvislosti s auditem Evropské komise v únoru zaútočil na europoslance Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu (Piráti) za to, že v Evropském parlamentu „bojují proti českému premiérovi“.

Na Klausova slova reagoval i sám Zdechovský. Podle něj je Klausův příspěvek na sociálních sítí projevem frustrace nad volebními průzkumy, podle kterých se jeho hnutí nedostává do Sněmovny.

„Rétorika jak z bolševického propagandistického filmu. Václave, že Vy máte z těch 2 procent pochroumané nervíky. Pokud jsme pobočkou CDU, tak jsme strana slušných lidí. Na rozdíl o Vás, který je pobočkou Kremlu a čínských komunistů,“ vzkázal mu přes Twitter.

Dříve Zdechovský v rozhovoru pro Eurozprávy obvinil premiéra Babiše a prezidenta Miloše Zemana z toho, že nehájí české zájmy. Za kolaboranty dále označil komunisty, SPD a Trikolóru.

„Důležité je si povšimnout i role komunistů, kteří si myslí, že jsme zapomněli na to, jak chtěli dát pohraničí sudetským dělníkům, a pak ochotně dávali tipy sovětským důstojníkům na lidi, které odvlekli do koncentračních táborů na Sibiř a tam je zabili. Prostě kolaboranti. A teď podobné chování můžeme vidět i u SPD a Trikolóry. To nejsou žádní vlastenci, ale obyčejní kolaboranti,“ míní Zdechovský.