ČR nemůže být potrestána za to, že dobře zvládla koronavirus. Babiš se ohradil proti návrhu záchranného program EU

Francie a Německo přišly s návrhem na evropský záchranný program po pandemii koronaviru o objemu 500 miliard eur (cca 13,8 bilionu Kč). S tímto návrhem však příliš nesouhlasí český premiér Andrej Babiš, který to dnes uvedl po jednání premiérů V4 s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Co mu na tomto návrhu nejvíce vadí?

Babišovi na zmiňovaném programu například vadí, že by peníze měly jít přednostně nejvíce postiženým zemím. Z toho dle něj vyplývá, že Česko nemůže být trestáno za to, že situaci s koronavirem zvládlo relativně dobře, jelikož zareagovalo rychle.

„Bylo by nespravedlivé, kdybychom kvůli tomu, že jsme byli úspěšní, byli penalizováni,“ myslí si premiér.

Evropský záchranný program

Rovněž se mu nezamlouvá ani princip, že si peníze půjčí Evropská unie jako celek. Problémem je podle něj to, že není vyřešena otázka ručení za půjčku a Česko by nemělo doplácet na to, že na rozdíl od jiných zemí je po jeho dluhopisech poptávka. Babiš si tak myslí, že se v EU povede o francouzsko-německém návrhu ještě

Připomeňme, že německá kancléřka Angela Merkelová a francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí přišli se záměrem vytvořit evropský program na hospodářskou obnovu po krizi způsobené novým typem koronaviru. Tento návrh předpokládá, že podporu z fondu mají dostávat země a sektory, které byly pandemií nejhůře postiženy. Na vzniku fondu se přitom musí dohodnout všechny země sedmadvacítky.

Berlína Paříž si myslí, že peníze, které si má EU svým jménem půjčit na finančních trzích a které pak bude splácet v horizontu několika desítek let, zlepší konkurenceschopnost evropského hospodářství a podpoří mimo jiné investice do digitalizace a ekologie. Právě k modernizaci v těchto dvou oblastech se společné prohlášení výslovně hlásí.

V této souvislosti český premiér dnes prohlásil, že by považoval za logické, kdyby si Evropská unie půjčila jen tolik, o kolik se propadnou příjmy do víceletého finančního rámce unie kvůli propadu HDP jednotlivých členských států. Částku odhadl na 110 miliard eur. Babiš dále zdůraznil, že peníze z fondu by měly být poskytovány formou dotací. Co se týče půjček, o ty by se podle něj mohly ucházet jednotlivé členské státy na finančních trzích, a to na základě toho, jak investoři hodnotí stabilitu jejich ekonomiky a veřejných financí.

Koronavirus v Česku

Pokud jde o nejnovější informace o koronaviru v Česku, za pondělí laboratoře odhalily 111 nových případů nemoci covid-19. Jde přitom o nejvyšší nárůst od 21. dubna. Také poprvé za květen denní nárůst překonal hranici sto případů.

Připomeňme, že od začátku března bylo v ČR zjištěno 8594 případů nákazy koronavirem. Lékařům se dosud podařilo vyléčit 5642 lidí, naopak nemoci podlehlo 299 nakažených. Aktuálně se u nás s nemocí léčí 2653 pacientů.