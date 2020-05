Zahradil: není pravda, že jsem si najal Pavla Novotného na PR. Dělá to sám, zadarmo. Ovšem stejně mu nedám ani korunu

Před 75 lety nad ránem vjely do Prahy první jednotky Rudé armády. Wehrmacht byl po kapitulaci z předešlého dne již na útěku, hlavně SS ale kladly odpor ještě celý den. V okolí Prahy se bojovalo až do 11.-12.května. Soudobé kádrování posledních dnů války by tak už mohlo přestat. pic.twitter.com/ZrYPhMtcXE