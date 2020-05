Předseda Senátu po schůzce se Zemanem promluvil o diktátu Číny. Podle něj je nyní cesta na Tchaj-wan stále reálnější

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se dnes sešel s českým prezidentem Milošem Zemanem. Po společné schůzce s hlavou státu oznámil, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává reálnější. Zdůvodnil to diktátem Číny Senátu, co má nebo nemá dělat. Vystrčil také dodal, že na něj daná země prý tlačila, aby neblahopřál ke zvolení tchajwanské prezidentce.

O tom, že český prezident ve své pracovně na Pražském hradě přivítal předsedu Senátu Miloše Vystrčila, informoval na Facebooku jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Podle Ovčáčka o toto setkání požádal sám Vystrčil.‬

Po schůzce následovala tisková konference, na které Vystrčil prohlásill, že zaměstnanec čínské ambasády, konkrétně čínský rada, měl telefonovat do jeho kanceláře s tím, že kdyby chtěl pogratulovat tchaj-wanské prezidentce k vítězství ve volbách, tak by to pro předsedu Senátu „bylo nedobré“.

„Zaměstnanec čínské ambasády telefonoval mému řediteli kanceláře s tím, že pokud bych chtěl blahopřát tchajwanské prezidentce, poškodilo by to česko-čínské vztahy. Čínská republika se stará o to, co by měl, nebo neměl dělat předseda Senátu,“ zaznělo z jeho úst.

Vzhledem k tomu pak Vystrčil proklamativně prohlásil, že je rád, že na Tchaj-wanu vládne demokracie a demokraticky zvolená prezidentka. Připomeňme, že v lednových volbách na Tchaj-wanu obhájila svůj prezidentský mandát Cchaj Jing-wen.

Vystrčil následně pokračoval tím, že je jeho cesta na Tchaj-wan stále reálnější, a zároveň vysvětlil, proč tomu tak je.

„Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější. Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají, nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,“ objasnil.

Předseda Senátu také dodal, že je v určitém okamžiku podle jeho názoru nutné postavit se za svébytnost a nezávislost České republiky, i kdyby to v krátkodobém horizontu nebylo úplně výhodné. Pokud jde o samotnou cestu na Tchaj-wan, původně tam měl odcestovat jeho předchůdce Jaroslav Kubera. Ten ale letos v lednu nečekaně zemřel.

Dopis Kuberovi

Dalším tématem schůzky Vystrčila a Zemana se stal i čínský dopis, který byl adresován právě Kuberovi. V této souvislosti předseda Senátu prozradil, že se s prezidentem neshodl na třech, podle něj logických, věcech.

„Já to považuji za nelogické a v tomto pohledu na tuto nelogičnost jsme se s panem prezidentem neshodli,“ řekl.

První věcí bylo to, že podle Vystrčila měl být dopis oficiálně doručen do kanceláře Senátu, nikoli na Pražský hrad, kde mu byl předán prezidentem a jeho spolupracovníky.

Dále se dotyční neshodli ani na tom, jakou váhu tento dokument má. „Debatu jsme ukončili tím, že jsme si každý podrželi svůj názor,“ popsal situaci Vystrčil.

Po schůzi pak dodal: „Obsah čínského dokumentu vyřešen není. Nemám nástroje, jak se domoci dalších informací.“

Reakce na Vystrčilova slova

Poté, co Vystrčil prohlásil na tiskové konferenci, se na sociálních sítích začaly objevovat různé názory. Své k celé věci řekl i politik a někdejší neúspěšný kandidát na post prezidenta ČR, Jiří Drahoš.

„Plně podporuji dnešní slova předsedy Senátu. Pokud nám chce Čína diktovat, co máme a nemáme dělat a říkat, nesmíme se proti tomu bát ohradit. A nic na tom nezmění ani žádné výhružné dopisy z Hradu!“ napsal na svém Facebooku.

Jako další se o svůj názor na věc podělil Jiří Růžička, který je senátorem pro Prahu 6 a ředitelem Gymnázia Jana Keplera.

„Ve jménu demokracie, svobody a nezávislosti naší země uvažuje předseda Senátu M. Vystrčil vážně o své cestě na Tchaj-wan. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Nepochybuji o tom, že většina senátorů ho v tomto rozhodnutí podpoří. Bravo!“ stálo v jeho postu.