Úterní bilance koronaviru v ČR: 8 630 nakažených, 302 mrtvých a 5 725 vyléčených. Za dnešní den přibylo zatím 44 případů

Česká republika hlásí denní nárůst 44 případů nákazy novým koronavirem. To znamená, že od 1. března, kdy u nás došlo k vypuknutí epidemie, testy odhalily již celkem 8630 nakažených. Aktuálně je však nemocných 2 603 osob (včetně hospitalizovaných, bez vyléčených a úmrtí). V nemocnici je přitom stále hospitalizováno 169 lidí.

Zmiňme, že si naše země celý květen držela počet nových denních případů pod stovkou. Až v pondělí 18. května bylo odhaleno 111 nových nakažených, což je nejvyšší nárůst nakažených za poslední téměř měsíc.

Dobrou zprávou však zůstává, že se dosud z nemoci covid-19 vyléčily již bezmála dvě třetiny nakažených, konkrétně tedy 5725 osob. Připomeňme, že to o více než osmdesát více, než uváděly ranní statistiky.

Smutným faktem však bohužel je, že počet úmrtí na danou nemoc dnes překročil hranici tří set. Podle informací Ministerstva zdravotnictví ČR tak naše země dnes evidovala 302 obětí.

Co se týče počtu provedených testů, laboratoře jich podle údajů z dnešního rána provedly již 363 963.

Připomeňme, že nejvíce případů je stále v Praze, kde bylo od začátku epidemie zjištěno 1991 nakažených. Přes tisíc případů hlásí také Moravskoslezský a Středočeský kraj.

Změny na českých hranicích a minischengen

Dnes jsme informovali o tom, že by se režim na českých hranicích měl od úterý 26. května uvolňovat. Znamená to, že od daného data budou kontroly na hranicích probíhat pouze namátkově.

„Pokud to vláda schválí, a já předpokládám, že ano, protože jsme se na tom včera dohodli, tak od 26. května budou namátkové kontroly,“ uvedl v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček.

Platí však, že lidé přijíždějící do Česka budou muset mít u sebe povinně testy na covid-19, které nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě by cestující museli do 14denní karantény.

Pokud jde o 8. červen, což je datum, o kterém se hojně diskutuje, měla by podle Hamáčka přísná opatření na hranicích skončit úplně.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček také dodal, že by dokonce mohl vzniknout jakýsi minischengen mezi Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. V praxi by to znamenalo, že by lidé těmito státy mohli cestovat bez povinného testu na covid-19.