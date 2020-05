Metnar zaslal dopis svému ruskému protějšku. Píše v něm, že si ČR váží rudoarmějců, ale dodal, že Koněva jim dát nemůže

Český ministr obrany Lubomír Metnar zaslal svému ruskému protějšku Sergejovi Šojguovi dopis, ve kterém se vyjádřil k roli Rudé armády při osvobozování Československa za druhé světové války a zmínil i kauzu sovětského maršála I. S. Koněva. Co všechno stálo v dopise, který poskytl k nahlédnutí mluvčí ministerstva Jan Pejšek?

Podle Lubomíra Metnara si Česká republika váží vojáků Rudé armády, kteří padli při osvobozování Československa na konci druhé světové války.

„Tuto náležitou péči opakovaně potvrzovali i představitelé Vašeho ministerstva na zasedáních Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby,“ řekl ministr.

Koněva vám dát nemůžeme...

Ministr také dodal, že se naše země pečlivě se stará o jejich. Konkrétně resort obrany koordinuje péči o téměř čtyři tisíce jednotlivých i hromadných ruských válečných hrobů, stejně jako každý rok přispívá na jejich údržbu a rekonstrukci. Kromě ministerstva však značné prostředky na tento účel poskytují také kraje, města a obce.

Pokud jde však o kauzu ohledně sochy sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, která byla na pokyn starosty Prahy 6 na začátku dubna odstraněna z náměstí Interbrigády, uvedl, že ji Česko nemůže Moskvě předat. Zároveň vysvětlil proč.

„Památník není majetkem ministerstva obrany ani nestál na jeho pozemcích. Rovněž jej podle právních předpisů nebylo možné zařadit do kategorie válečný hrob. O demontáži rozhodlo zastupitelstvo Městské části Praha 6, a podle platných zákonů tak Ministerstvo obrany České republiky není oprávněno vstupovat do vlastnických práv Městské části Praha 6, pod jejíž působnost správa památníku spadá, a tudíž ani není oprávněno rozhodovat o jeho případném předání Ruské federaci,“ argumentoval.

Reagoval tím na požadavek ruského ministra obrany, který mu v dubnu zaslal dopis, v němž jej požádal o to, aby byl pomník sovětského maršála předán Rusku. Šojgu mimo jiné ve svém dopise vyjádřil lítost nad jednáním úřadů městské části Praha 6, v níž byl pomník umístěn. Připomněl také, že Sovětský svaz zaplatil za osvobození Evropy od nacismu obrovskou cenu. Během samotné strategické operace v Praze bylo zabito a zraněno více než 50 tisíc sovětských občanů, kteří bojovali za svobodu a nezávislost českého národa. Ministr tak vysvětlil, že z tohoto důvodu Rusko nemůže zůstat lhostejné vůči situaci, která se týká odstranění pomníku daného osvoboditele.

„Žádám vás, abyste co nejdříve předali památník Ruské federaci. Očekáváme od vás informace o místě a čase jejího přesunu. Pokud řešení tohoto problému vyžaduje finanční výdaje, jsme připraveni je plně uhradit,“ stálo tehdy v dopisu.

Konzultace jako pomoc při řešení problému?

„Zároveň se domnívám, že tyto konzultace by mohly být pozitivním impulsem pro bilaterální spolupráci v péči o válečné hroby,“ míní.

Odstranění sochy maršála Koněva

Metnar zároveň uvedl, co by podle něj mohlo přispět k vyřešení problému, který v poslední době znesnadňuje bilaterální vztahy mezi Českem a Ruskem. Pomoci by mohly chystanézahraničí obou zemí podle Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993.

V září loňského roku městská část Praha 6 schválila odstranění pomníku maršála Koněva, který stál na náměstí Interbrigády v Praze 6 – Bubenči. Jedním z iniciátorů byl starosta Ondřej Kolář.

Pomník, jehož autory byli sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička, byl postaven v roce 1980. Došlo k tomu k 35. výročí osvobození města od nacistů jednotkami 1. ukrajinského frontu pod velením Ivana Koněva.

Socha byla odstraněna 3. dubna v ranních hodinách v době karantény. Proti tomuto rozhodnutí se mimo jiné vyjádřili prezident Miloš Zeman, stejně jako jeho předchůdce Václav Klaus.

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov označil incident za pobuřující a cynický krok. Počínání dejvické radnice považuje za porušení bilaterální mezistátní smlouvy. Ruská strana kvůli odstranění pomníku vyjádřila protest a Vyšetřovací výbor RF zahájil trestní řízení podle části 3 článku 354.1 Trestního zákoníku RF (znesvěcení symbolů vojenské slávy Ruska, které bylo spácháno veřejně).