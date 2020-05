Nárůst nových případů covidu-19 opět klesl. Česko tentokrát hlásí 61 nakažených

V pondělí testy odhalily ohnisko nákazy mezi horníky OKD na Karvinsku, ve středu již bylo nakaženo 113 horníků. Proto se čísla v celém Česku „raketově“ navýšila. Po pondělních 111 nových případech testy v úterý zaznamenaly 61 nových nemocných. Celkově bylo provedeno 372 341 testů.

Jak uvádí ministerstvo zdravotnictví na svém webu, od začátku března bylo zaznamenáno 8683 nakažených. Lékařům se však podařilo vyléčit již 5731 nakažených. Aktuálně je tak v Česku 2649 nemocných, z nichž 166 muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Bohužel na nemoc covid-19 zemřelo 303 lidí.

Nejvíce potvrzených případů má i nadále Praha (1966). Hlavní město také vévodí statistice počtu případů na počet obyvatel. Na 100 tisíc obyvatel Prahy připadá přes 153 nakažených. Nejlépe jsou na tom jižní Čechy, kde bylo zaznamenáno asi 28 nakažených na 100 tisíc lidí.

Nový režim na hranicích

Režim na českých hranicích by se měl od úterý 26. května uvolňovat. Znamená to, že od daného data budou kontroly na hranicích probíhat pouze namátkově. Platí však, že lidé přijíždějící do Česka budou muset mít u sebe povinně testy na covid-19. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček.

Pokud jde o testy, podle Hamáčka nesmí být starší než 4 dny. V opačném případě by cestující museli do 14denní karantény.

Pokud jde o 8. červen, což je datum, o kterém se hojně diskutuje, měla by podle Hamáčka přísná opatření na hranicích skončit úplně.

Hamáčkova slova následně potvrdil také ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dodal také, že by dokonce mohl vzniknout jakýsi minischengen mezi Českou republikou, Rakouskem, Slovenskem a Maďarskem. V praxi by to znamenalo, že by lidé těmito státy mohli cestovat bez povinného testu na covid-19.