Okamura bere věc do vlastních rukou. Jedná s představiteli Afghánistánu o návratu uprchlíků do jejich vlasti

Šéf SPD Tomio Okamura prozradil detaily jednání s velvyslancem Afghánistánu. Český politik oznámil, že momentálně spolu se zahraničními kolegy pracuje na přípravě projektů, které by přispěly ke zlepšení sociálně-ekonomické situace v této zemi. Podle něj je to základní podmínka pro vyřešení migrační krize.

V úterý proběhla jednání mezi předsedou politického hnutí SPD, poslancem Tomiem Okamurou, a velvyslancem Afghánistánu v ČR Shahzadem Aryobeehem. Na svém facebookovém účtu o tom informoval český politik. Podle jeho slov centrálním tématem jednání byl návrat afghánských uprchlíků do své vlasti.

„Dnes odpoledne jsem opět jednal s velvyslancem Afghánistánu a ještě nedávno ministrem afghánské vlády Shahzadem Aryobeehem - pracujeme společně na návratové politice migrantů do Afghánistánu, jelikož nejvíce nelegálních migrantů směřuje do Evropy ze Sýrie a právě z Afghánistánu,“ napsal poslanec Tomio Okamura.

Jak uvedl český politik, zásadním prvkem na cestě k vyřešení problému migrace afghánských občanů do Evropy je práce nad stabilizací ekonomické situace v této zemi a zlepšení životních podmínek. Podle slov Okamury právě tato strategie umožní vytvořit situaci, kdy obyvatelé států tohoto regionu ztratí zájem o migraci do jiných států, a to včetně migrace nelegální. Další možností v rámci této strategie je příležitost pro český byznys navázat kontakty s novými obchodními partnery v zahraničí, stejně jako získat nové odbytové trhy, tvrdí Okamura. Navíc se pozitivním důsledkem může stát i vytváření pracovních míst pro české specialisty.

Reakce uživatelů

Pod příspěvkem českého politika se objevila řada komentářů, v nichž uživatelé vyjadřovali odlišné názory na perspektivy této spolupráce. Někteří nesdíleli optimistický pohled Tomia Okamury, co se týče účinnosti této politiky v rámci řešení migrační krize. Uživatelka Eva Rosenberger například zdůraznila, že v těchto zemích sociální a životní úroveň stejně nedosáhne té, co momentálně mohou poskytnout evropské státy.

„Migranty to nezastaví! V žádné zemi na světě neexistuje tak bohatá sociální podpora jako v Německu. V mnoha zemích není žádná. Neříkám, že by migranti nechtěli pracovat, ale když si to spočítají, tak se to pro ně nevyplatí,“ vysvětlila svůj postoj dotyčná uživatelka.

Jiní však tvrdili, že momentálně to je ta nejlepší možnost z těch, co jsou k dispozici, prostřednictvím které se můžeme vypořádat s migrační krizí.

„Správné rozhodování, takhle by měla uvažovat i EU, podporovat lidi u nich doma, aby nechtěli utíkat k nám, abychom je živili za své peníze, vždycky je lepší pomoct jim na dálku,“ uvedla Marianna Frimlová.