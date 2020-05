Klaus ml. o Green Dealu: Nemyslím si, že se má člověk snažit „poroučet větru a dešti“. Nemá na to ani EU

Český politik a šéf Hnutí Trikolóra Václav Klaus mladší se na svém Facebooku vyjádřil k tomu, proč by se měl zrušit tzv. Green Deal Evropské unie. Politik ve svém příspěvku například uvádí, že si nemyslí, že se má člověk snažit „poroučet větru a dešti“. A podle jeho slov na to nemá ani EU.

Klaus junior zveřejnil na sociální síti příspěvek, k němuž připojil fotografii článku v časopisu Týden, který nese název „Zrušme Green Deal!“. V článku politik pojednává o tom, že EU i nadále počítá s ozeleňováním bez ohledu na ekonomickou krizi způsobenou koronavirovou pandemií. Zamýšlí se nad tím, zda by měl být tzv Green Deal (Zelený úděl), který počítá do roku 2050 s klimaticky neutrální Evropou, zrušen nebo by se v něm mělo pokračovat.

„Tohle všechno na nás útočí různými kanály. Vlády a další do tohoto „informačního boje“ pumpují miliardy, OSN a další globální i méně globální organizace přijímají usnesení a jedné pubertální dívce jsme dokonce ukradli dětství. Kdo chce – všechny tyto informace, včetně změny od „Globálního oteplení“ k lépe marketingově využitelné a hůře vědecky vyvratitelné „Klimatické změně“ – má. A může tomu všemu věřit či se dokonce zapojit,“ pokračuje.

Toto téma pak ještě rozvinul ve svém facebookovém příspěvku, kde hned v úvodu píše, že katastrofických scénářů o tom, jak špatně je na tom naše planeta, jak se za pár let usmažíme, jak dojde k zaplavení ostrovů, jak za to může člověk atd, je mnoho.

Stejně tak ale podle Klause juniora existuje velké množství opačných „skeptických“ hlasů a názorů. Ty ale podle něj mají menší či žádnou podporu velkých financí, univerzit i politiků. „Ale na světě, zaplaťpámbůh, to funguje tak, že lidé mají hlad po nešablonovitých a neunifikovaných informacích. A tyto se šíří. My starší pamatujeme z doby komunismu,“ dodává.

„Táboru skeptiků hraje do karet ještě jeden fakt. A sice, že věda (pravda o světě kolem nás) nezná žádný konsensus, většiny či formální stanoviska vědeckých institucí. (…) Neboli něco pravda buď je, nebo není, o tom je věda. I argument, který se snaží většina ukřičet, nelze zničit, pokud je pravdivý,“ myslí si šéf Trikolóry.

Máme svět, který Greta a další propagovali

Z toho tak plyne, že i lidé velmi skeptičtí vůči politicko-vědeckému náboženství klimatické změny , mají dosti argumentů geologů, historiků, ekologů, ekonomů i přírodovědců.

On sám však v příspěvku upozorňuje, že nechce tento text zasvětit snášením argumentů pro skeptický pohled na věc, i když jej sám zastává. Prý se jen „rozhlédne kolem sebe v době pandemie koronaviru“.

„Nedosáhli klimatičtí alarmisté náhodou v uplynulých týdnech už svého cíle? Průmyslová výroba se propadla a dál propadá. Nikdo nikam nelétá. Zvýšenou roli budou hrát domácí potraviny. Spoustu věcí si lidé dělají svépomocí. … Ano, máme svět, který Greta a další propagovali. Jen se evidentně ukazuje, že tohle jsme tak úplně nechtěli,“ podotýká.

Následně se ptá, jaký rozdíl spočívá v tom, když průmysl zlikviduje politickou mocí disponující úředník se zeleným uvažováním oproti tomu, když ho likviduje pandemie. „Budou ty procesy a jejich dopady nějak hladší nebo déle v čase rozložené? Budou přirozenější?“ zajímá se.

Podle něj je taky tak trochu ekonomicky jasné, že Praha se svou velkou orientací na turistický průmysl – bude (a je) teď zasažena daleko více než průmysl s továrnami a „komíny“. Stejně tak se ukazuje, že „svět, který alarmisté slibovali, je utopie a realita by znamenala naopak hrůzný ekonomický propad, zmar a chaos, přičemž „planetě“ by to bylo vše jedno“.

To ale není zdaleka vše, co nám podle Klause ml. současný (pandemický) svět ukázal.

„Nutnost pokory člověka před přírodou, chcete-li před bohem. Chatrnost spousty vědců a vědeckých institucí. Vždyť copak nás akademie věd (a kohorty aktivistů a politiků) varovaly naléhavě před globálním nebezpečím virů? Řešily to summity OSN? Proč jim chcete věřit ohledně klimatu?“ ptá se.

Dodává také, že je dost možné, že svět půjde k horšímu a že možná přijde nějaká. „Ale jsem si 100% jist, že bude zcela jiná, než to, čím nás krmí zelené náboženství,“ podotkl.

V samotném závěru pak uvádí, co by člověk měl mít a jak by se měl každý z nás chovat.

„Člověk má mít pokoru. Dělat dobře svou práci. Postarat se o své děti, dokud jsou malé, a ve stáří o své rodiče. Chovat se šetrně ke svému okolí (chcete-li přírodě). Snažit se o technologický pokrok, vynalézavost. Vědění. Nemyslím však, že se má snažit „poroučet větru a dešti“. Nemá na to. Nemá na to ani Evropa, natož Evropská unie,“ uzavřel celé téma.

Reakce na sociální síti

Když Klaus junior tento svůj názor zveřejnil, začaly se objevovat různé názory. Většina uživatelů však souhlasila s tím, že by měl být Zelený úděl zrušen.

„Když si Evropa nechá na sebe uvalit „zelenou“ zátěž, tak se tady ekonomika propadne,“ stálo v jedné z reakcí.

Pár jedinců dokonce přiznalo, že již od začátku měli podobné úvahy jako Klaus ml.: „Pane Klausi, něco podobného mne v souvislosti s koronavirem a karanténou napadlo. Že by to nějak podobně vypadalo při té slavné uhlíkové neutralitě...“

Někteří dokonce psali, že s politikem nesouhlasí úplně ve všem, ale podotýkali, že v tomto případě boduje.

Jako vždy se však ale našli lidé, kteří zastávali opačný názor nebo ti, kteří měli potřebu si do politika rýpnout. Pár z nich psalo, že šéf Trikolóry „klade manipulativní otázku, zda nás před virovou pandemií varovali vědci“.