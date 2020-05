85 procent českých potravin v obchodech? Návrh poslanců vytočil Kalouska. Horší výběr a nižší kvalita, vzkazuje

Miroslav Kalousek svým statusem narážel na informaci, že si skupina poslanců do budoucna přeje, abychom v našich obchodech vybírali převážně z českých potravin. Tuto myšlenku podporuje i český ministr zemědělství Miroslav Toman, zatímco obchodníci bijí na poplach.

„Skupina poslanců a ministr zemědělství pro nás mají výjimečný dárek: Horší výběr, nižší kvalitu a vyšší ceny. To je nevyhnutelný důsledek vždy, když se zakáže či omezí konkurence. TOP 09 zásadně nesouhlasí, nejsme komunisti,“ napsal Kalousek na Facebooku.

Zmiňme, že kromě Kalouska jsou proti již zmiňovaní obchodníci, kteří daný návrh označili za absolutně nesmyslný a nedostatečně konzultovaný. K věci se vyslovila také ekonomka Helena Horská, podle níž tato předloha nahrává velkým tuzemským hráčům a navíc povede jen ke zdražení potravin pro domácí spotřebitele.

Poslanecký návrh

Pozměňovací návrh má na svědomí skupina poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD). Dotyční v něm navrhují, aby obchody prodávaly určitý podíl potravin českého původu. Konkrétně by příští rok měl podíl potravin českého původu činit 55 %, přičemž by se toto číslo mělo každý rok o pět procentních bodů zvyšovat, a to až do roku 2027. Pak by měl podíl českých potravin na pultech dosáhnout 85 %. Zmiňme, že na návrh už kývl sněmovní zemědělský výbor.

Pozitivní postoj k návrhu zastává například ministerstvo zemědělství v čele s Tomanem.

„Vždy jsem prosazoval co nejvyšší zastoupení českých potravin v našich obchodech. Mělo by to pozitivní vliv i na uhlíkovou stopu, protože potraviny by nemusely putovat tisíce kilometrů kamiony,“ uvedl s tím, že je ještě nutné stanovit bližší parametry.

Stejně tak se pod pozměňovací návrh podepsal i exministr zemědělství Marian Jurečka. Dle něj to pomůže českým zemědělcům i české krajině.

Připomeňme, že podobnou předlohu před dvěma lety navrhoval i Jiří Milek. Tehdejší ministr však nebyl úspěšný. Nyní poslanci návrh „přilepili“ k novele zákona, která řeší dvojí kvalitu potravin.

Podle informací by návrh měla příští týden ve třetím čtení řešit Sněmovna. Může se však stát, že se celá předloha vrátí zpět do druhého čtení, aby poslanci doladili detaily ohledně dvojí kvality.

Reakce na sociální síti

„Pan ministr Toman a boss Babiš si připravují ještě lepší živobytí,“ stálo v jednom komentáři.

Pokud jde o, byly opravdu různorodé. Někteří uživatelé se přikláněli k názoru předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a nelíbilo by se jim, že by díky tomuto návrhu profitoval český premiér Andrej Babiš a jiní. Mezi největší české konglomeráty v potravinářství totiž patří právě holding Agrofert, jenž spadá do svěřenského fondu premiéra.

Někteří pak poukazovali na to, že „je rozdíl mezi českou kvalitou a výrobky ANOfertu“. „Českou kvalitu beru, to druhé mě nezajímá. Už nakupuji raději s brýlemi, abych si mohla přečíst etikety, kdo to vyrobil...“ svěřila se jedna uživatelka.

Další skupina komentujících zastávala názor, „ať si prodávají, co chtějí“ a dodávali, že oni zase budou sami kupovat, co uznají za vhodné.

„A co kdyby přijal zodpovědnost každý sám za sebe a kupoval jen to, co mu přijde správné? Já taky nekupuju polský jablka, vejce z klecí od Babiše atd. Pokud to soudruhům vadí, ať tedy zahraniční potraviny nekupujou,“ ozvala se další komentující.

Někteří pak zapochybovali o kvalitě potravin z dovozu: „O vyšší kvalitě potravin, a především zeleniny, by se dalo s úspěchem pochybovat ve chvíli, kdy ujede 2500 kilometrů v kamionu z plastovýho pekla ve Španělsku. Není lepší podpořit malé české zemědělce?“

Pár jedinců se pak pustilo do Kalouska za jeho narážku na komunisty. „Trochu nechápu vaší reakci. Stejnou politiku pomocí cel, výrobních kvót a dotací uplatňuje celá EU. Takže EU jsou parta komunistů?“ vzkazovali mu.

Jiní oponovali tím, že „tohle ale určitě (možná ne v tak velké míře) mají i na Západě. „Chrání si tak domácí trh a podporují vlastní zemědělce. Argumentace komunisty je hloupá,“ vysvětlovali mu.

Zbytek lidí však bral celou věc s nadhledem a s humorem psal, že se těší například na česká avokáda. „Ananasy jedině z jižní Moravy!“ uváděli další.

„Už se těším na mango, banán a další tropické ovoce z ČR. Stejně tak jako na českého lososa nebo tuňáka,“ pokračovaly komentáře v podobném duchu.