Klaus pro ruská média: Kontrarozvědce jsem nikdy nevěřil

Ve svém rozhovoru poskytnutém pro ruskou rozhlasovou stanici Echo Moskvy bývalý český prezident Václav Klaus vymezil svůj postoj vůči kauze pomníku sovětského maršála I. S. Koněva. V souvislosti s tím Klaus sdělil, že rozhodnutí vedení městské části Praha 6 se nedá podle něj považovat za rozumný krok. Myslí si totiž, že odstranění sochy v podstatě nebylo nutné a je politickou chybou. Reakce Ruska je celkem pochopitelná a bylo by těžké očekávat, že ruská strana ne tento čin žádným způsobem nezareaguje.

Zprávy kontrarozvědky v českých novinách

Nicméně, tvrdí Klaus, Rusko by si mělo uvědomit řadu důležitých věcí, na které je třeba brát zřetel. Jde především o specifikum politického systému České republiky, jehož podmínky umožňují představitelům místní samosprávy jednat nezávislé v rámci svých pravomocí. Český prezident zdůraznil, že právě tuto věc se snaží vysvětlit představitelům různých států. Zejména kvůli chování a rozhodování pražských politických činitelů nemohou být vnímány jako součást české zahraniční politiky či oficiální pozice České republiky jako jednotného politického subjektu. Stejně to platilo i v případě přejmenování náměstí po Borisi Němcovi. Vedení Prahy se totiž nezajímalo o mezinárodní vztahy, ale řešilo výhradně domácí politiku . Vzhledem k této skutečnosti by Rusko mohlo jednat méně tvrdým způsobem, myslí si Klaus. Podle něj by jednání v rámci česko-ruských vztahů neměla být omezená pouze těmito tématy.

Obvinění ruské strany z údajné přípravy atentátu na české politiky považuje Václav Klaus za směšné. Podle jeho slov si ani nedovede představit, aby se Ruská federace rozhodla provést operaci tohoto rázu na území České republiky.

„Já bych neočekával, aby ruští politici natolik zešíleli, aby poslali nějakého jakéhosi agenta s ricinem. Doopravdy bych to neočekával. Je to vše, co k tomu můžu říct,“ vyjádřil se bývalý český prezident.

Během rozhovoru Václav Klaus také vymezil svůj postoj k činnosti české kontrarozvědky. Uvedl totiž, že na ni nespoléhal ani v době, když byl prezidentem. „Když jsem si několikrát přečetl jejich zprávy, zdálo se mi, že to jsou věci, které normálně čtu v novinách,“ sdělil svůj dojem Klaus. „Pro mě to nikdy nebylo zas tak důležité nebo zajímavé,“ dodal následně. Bývalý český politik také zdůraznil, že stejně jako v případě komunálních politiků je třeba chápat rozdíl mezi českou vládou a českou kontrarozvědkou, což není to samé, tvrdí Klaus.

„Nikdy jsem se nezabýval informací od těchto služeb. Já jsem jim prostě nevěřil, nikdy jsem to nečetl,“ prozradil Václav Klaus.