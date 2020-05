„Máme posloužit jako klín k rozbití V4.“ Vojenský analytik si posvítil na poslední kroky ministerstva obrany

Štefec začal svůj příspěvek slovy, co se neustále dočítá v médiích o českých vojácích. Připomněl například vojáky určené pro Pobaltí nebo ty, kteří se nachází v Mali.

„Stále se dočítám tu že čeští vojáci určení pro Pobaltí dokončili střelby z minometů, tu že dokončili výcvik i přes všeobjímající koronavirovou pandemii vojáci pro Mali, kde (ó jaká to sláva pro ČR) dokonce Češi převezmou krátkodobě velení vojenskému kontingentu EU, který tam údajně (z mně naprosto nepochopitelných důvodů) brání svobodu a demokracii a bojuje proti světovému terorismu, nebo že vláda a Sněmovna „posvětily“ navýšení peněz a vojáků pro další zahraniční mise,“ představil svůj výčet.

Stejně tak se podle svých slov dočítá, jak se bude pro AČR nakupovat špičková vojenská technika. Tu Štefec označil za natolik špičkovou, „že ji má zatím ve výzbroji jen námořní pěchota USA a Omán, nebo dokonce až tak špičková, že ji zatím nemá ve výzbroji nikdo“. Dále se odborník z médií dozvídá, jak se tato technika pro ČR, za peníze českých občanů, nakupuje i přes různé rádoby „nezávislé“ odhady. Ty podle jeho mínění tvrdí, že je její cena „v místě a čase“ obvyklá, a to často i za více než dvojnásobné ceny, než jsou ty „obvyklé“ ve světě.

„Vím, že ČR má svá „špecifiká“. Přesto mě zaráží, že se nejsem schopen ve veřejnoprávních médiích dobrat informací o potenciálních hrozbách pro bezpečnost ČR (kromě bezprostřední hrozby ruských tanků, valících se Evropou, nebo čínských 5D sítí) ani o tom, že by se dokončovala příprava vojáků AČR na obranu naší země a nás, občanů, které tyto taškařice platíme ze svých daní,“ podotýká rozhořčeně.

Zároveň poukazuje na skutečnost, že se také nepíše o tom, že by se snad ministerstvo obrany chystalo investovat naše peníze do vývoje levných a efektivních zbraňových systémů u českých výrobních firem, aby tak podpořilo domácí ekonomiku v budoucích „hubených“ letech. „Nebo že by se chystalo více zapojit občany do bezpečnostního systému ČR,“ dává další příklad.

Zmiňuje také to, jaký vliv bude mít ta čtvrtmiliarda pro neziskovky, z nichž si ministerstvo obrany hodlá 70 milionů ponechat „pro zajištění“ jejího rozdělování ve prospěch „branné přípravy obyvatelstva“. Podle Štefce bude mít na připravenost ČR na případné válečné krize a přírodní katastrofy zhruba stejný vliv, jako kdyby česká vláda ty peníze rovnou hodila do žumpy. „Nebo nechala pro potěchu Milionu chvilek spálit na Václavském náměstí,“ uvedl.

V závěru pak shrnul co nás podle něj do budoucna čeká. A nejsou to zrovna růžové vyhlídky.

„Nerad to říkám, ale opravdu nás v blízké budoucnosti nečeká nic pěkného. Stojíme jako stát před faktem, že máme posloužit jako klín k rozbití V4 nejen v politické, ale i v potenciální vojensko-ekonomické spolupráci,“ myslí si.

Dodává, že stojíme před faktem, že naše vláda se chystá zadlužit český stát v oblasti obrany na desítky let dopředu, aniž by přitom jakkoliv zvýšila schopnost naší armády bránit naši zem a nás, její obyvatele.

„Rád bych napsal, že to nestihne do příštích voleb, a že nová vláda bude mít k bezpečnosti naší země přece jen realističtější vztah. Jenže jak se říká, pesimista je dobře informovaný optimista. Přesto věřím, že po válce bude lépe...“ uzavřel celou věc.