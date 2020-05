Petříček o čínském nátlaku na Vystrčila: Cestu na Tchaj-wan doporučit nemůžu, ale nemůžu ji ani zakázat

Ministr zahraničí Tomáš Petříček se vyjádřil k čínskému nátlaku na předsedu Senátu Miloše Vystrčila. Celou věc přitom okomentoval tak, že je na hraně zásahu do rozhodování české horní komory. Dodal také, že Vystrčilovi nemůže plánovanou cestu na Tchaj-wan doporučit.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se v týdnu sešel s českým prezidentem Milošem Zemanem a po společné schůzce oznámil, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává stále reálnější. Zdůvodnil to diktátem Číny Senátu, co má nebo nemá dělat.

„V tomto případě je to na hraně zásahu do rozhodování našeho Senátu. Je potřeba se ale na druhé straně držet nastavení naší politiky, abychom nedělali nějaké veletoče,“ reagoval Petříček.

„Jsme nezávislým státem, ale držíme se stabilních principů, to platí i ve vztahu s Čínou, a to už od revoluce,“ dodal šéf české diplomacie.

Kontroverzní cesta na Tchaj-wan

Již dříve Vystrčil také uvedl, že. Zaměstnanec čínské ambasády, konkrétně čínský rada, měl telefonovat do jeho kanceláře s tím, že kdyby chtěl pogratulovat tchaj-wanské prezidentce k vítězství ve volbách, tak by to pro předsedu Senátu „bylo nedobré“.

V souvislosti s tím se Vystrčil zmínil také o možné cestě na Tchaj-wan, která se podle jeho slov stává stále reálnější.

„Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější. Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají, nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,“ pronesl tehdy předseda Senátu.

I k tomu se Petříček vyjádřil a dodal, že mu tuto cestu spíše nedoporučuje.

„Rozhodně tu nejsem však ani od toho, abych mu ji zakazoval,“ doplnil.

Náhlá smrt Kubery

Připomeňme, že na Tchaj-wa měl původně odcestovat předchůdce Vystrčila, Jaroslav Kubera. Ten ale letos v lednu nečekaně zemřel. Kubera přitom krátce před svou smrtí obdržel výhružný dopis s razítkem čínské ambasády a se dvěma přípisy z Hradu , který ho před cestou na varoval.

Jaroslav Kubera zemřel náhle dne 20. ledna 2020 ve věku 72 let. Působil jako předseda Senátu ČR, člen ODS a dlouholetý primátor Teplic.

Již dříve jsme psali o tom, že kolem nečekané smrti někdejšího předsedy Senátu Jaroslava Kubery se začala objevovat spousta otazníků. Někteří si totiž stojí za tím, že Kuberu infarkt postihl kvůli nátlaku Číňanů a Hradu. Nedávno však vyšlo najevo, že rodina Jaroslava Kubery konečně ví, na co jejich milovaný rodinný příslušník zemřel. Podle pitevního protokolu se příčinou smrti předsedy Senátu skutečně stal infarkt. Informovala o tom jeho dcera Vendula Vinšová.