Prymula dostal od Babiše novou funkci, s Vojtěchem už ani nemluví

Prymula dříve uvedl, že na resortu hodlá koncem května skončit. O svém rozhodnutí však neinformoval svého šéfa, ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO).

„Po těch výrocích, které jsem slyšel, kdy ani se mnou o tom nemluvil osobně, si jeho setrvání neumím úplně představit,” řekl ministr ve středu pro Českou televizi.

Vojtěchovi dále vadilyvýroky do médií a to, že je s ním neřeší osobně. Dodal ale, že není proti, aby s ministerstvem spolupracoval.

Premiér ve středu nabídl Prymulovi novou funkci vládního zmocněnce pro zdravotnictví a na dotaz, zda souhlasil, premiér uvedl, že „to vypadá nadějně“. Ke své rezignaci Prymula sdělil, že končí kvůli rozvolňování opatření i nevyřízenou bezpečnostní prověrku. Dodal ale, že má dvě podmínky, aby zůstal na ministerstvu. Jaké to jsou, však neprozradil.

Prymula po vypuknutí epidemie covidu-19 v Česku stál v čele Ústředního krizového štábu, dokud se jeho řízení neujal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Od března náměstek stojí v čele Centrálního řídícího týmu covid-19, který má na starosti projekt chytré karantény, kapacity nemocnic, laboratoří či testování nakažených.

Prymula si několikrát vysloužil kritiku za svá prohlášení v médiích. Uváděl například, že hranice by mohly zůstat zavřené několik let, nebo že by lidé měli žít v malých komunitách.

„Trochu mě mrzí, co se děje ve společnosti. V této chvíli je přístup ne úplně akceptovatelný,“ uvedl Prymula minulý týden. „Myslet si, že jsme zvítězili, že se nic nemůže stát, je liché,“ dodal.

Odcházející náměstek nadále varuje před optimismem v otázce pandemie koronaviru. Ačkoli vláda pokračuje v rozvolňování opatření, podle něj může covid-19 opět udeřit.

Česko nyní hlásí 8 698 nakažených. Během úterka přibylo 61 nových případů. Vyléčilo se celkem 5 818 lidí a 304 zemřelo. Aktuální počet osob s prokázaným onemocněním covid-19 dosahuje 2576, z toho je 166 lidí hospitalizováno.

Poslední fáze rozvolňování nastane v pondělí 25. května. Některá opatření zůstanou v platnosti i nadále. Omezení provozu základních a středních škol či pořádání hromadných akcí přejde do kompetence resortu zdravotnictví.