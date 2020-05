Zahradil provokuje kavárnu: Hlavně nevyvěšujte vlajky Tibetu a Tchaj-wanu vedle sebe, tam nikdo s dalajlámou nemedituje

Poslanec Evropského parlamentu a člen strany ODS Jan Zahradil provokoval na svém účtu na Twitteru. Na sociální síti se totiž vyjádřil k aktuálnímu dění kolem Číny, ale také si rýpl do „řeporyjské zahraniční politiky“. Co všechno Zahradil napsal?

Jako první se na Zahradilově účtu objevil status, v němž si dovolil pár poznámek k dění kolem Číny. Zmínil se také o Tibetu a Tchaj-wanu.

„Jedna poznámka k současné zdejší pěně dní okolo Číny: hlavně pls nevyvěšujte nikdo vlajky Tibetu a Tchaj-wanu najednou a vedle sebe, ok? Protože podle ROC (Republic of China čili Tchajwan) je Tibet již mnoho století nedílnou součástí Číny. Tam fakt nikdo s dalajlámou nemedituje,“ stálo v jeho tweetu.

​Na tento jeho status vzápětí reagoval jeho kolega z ODS a kontroverzní řeporyjský starosta Pavel Novotný. Ten do komentářů přidal fotografii, na které vyvěšuje vlajku, a napsal: „Samozřejmě jsme to udělali správně. Jedna šla místo druhé. My v Řeporyjích sami víme nejlépe.“

To však nebylo vše. Europoslanec na jeho slova zareagoval sdílením dalšího statusu, v němž si vzal na mušku „řeporyjskou zahraniční politiku“.

„Chtělo by to řeporyjskou zahraniční politiku trochu diverzifikovat. Napřed demonstrovat s Tchajwanem proti Číně. Pak demonstrovat s Tibetem proti Tchajwanu a Číně,“ napsal.

Reakce na sociální síti

Podle komentářů pod oběma příspěvky to však vypadá, že Zahradil u uživatelů sítě příliš nepochodil. Někteří mu dávali jasně najevo, že se jim příliš nezamlouvá to, co napsal.

„Neumíte dělat vtipnou a ironizující poznámku… Bohužel to vyzní trapně,“ usoudil jeden z komentujících.

„Pane Zahradile, vaše uštěpačné poznámky a kyselá plivnutí jsou vše, co po vás zbylo. Kdysi jste psal, co by jak mělo být, dneska jste samý čmelák, vlajka a EU strašidla,“ uváděli další.

Další pak podotkl, že má snad europoslanec halucinace, protože „píše nějaké divné věci“

Pár jedinců dokonce zajímalo, jestli by se Zahradil nechtěl připojit k tolik diskutované cestě na Tchaj-wan, na což ale dotyčný reagoval slovy, že už tam byl.

Cesta na Tchaj-wan

V poslední době je hojně probíraným tématem možná cesta na Tchaj-wan. Právě tam měl původně odcestovat někdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera. Ten ale letos v lednu nečekaně zemřel. Kubera přitom krátce před svou smrtí obdržel výhružný dopis s razítkem čínské ambasády a se dvěma přípisy z Hradu, který ho před cestou varoval.

Současný šéf Senátu Miloš Vystrčil se v týdnu sešel s českým prezidentem Milošem Zemanem a po společné schůzce oznámil, že se jeho cesta na Tchaj-wan stává stále reálnější. Zdůvodnil to diktátem Číny Senátu, co má nebo nemá dělat.

„Moje cesta na Tchaj-wan je stále reálnější a reálnější. Základní hodnota každé země je, že je demokratická a nezávislá. Pokud Čínská lidová republika chce České republice či Senátu diktovat, co mají, nebo nemají dělat, nebudeme sklánět hlavu,“ pronesl tehdy předseda Senátu.

Na jeho slova reagoval i český ministr zahraničí Tomáš Petříček, který dodal, že mu tuto cestu spíše nedoporučuje.

„Rozhodně tu nejsem však ani od toho, abych mu ji zakazoval,“ doplnil.