Seznam Zprávy „odhalily“ místo kyberútoků na české nemocnice. Jde o babičku agenta s ricinem, vtipkuje Ondráček

Daný portál nedávno napsal, že pokud jde o kybernetické útoky na české nemocnice, k nimž v poslední době došlo, stopy vedou na sever Moskvy. Rovněž se podotýká, že způsob napadení nemocničních počítačových systémů je netypický a analytici dokonce mluví o provokaci a „vyhlášení války“.

V článku se uvádí, že se Seznam Zprávy spojily se skupinou českých etických hackerů, kteří se zabývajía jejich prací je ochrana před hackery a také případně jejich identifikace. Podle zjištění se jeden z útočníků jmenuje Alexandr Alexandrovič Černyšov a jeho poslední stopu zaznamenali čeští etičtí hackeři v Moskvě, konkrétně v malém office centru ve čtvrti Marina rošča v severní části ruského hlavního města.

Podle českých hackerů bylo pátrání složité, přesto se však podařilo získat řadu poznatků, které mohou naznačit, jaký úmysl za útoky stojí a co je vlastně jejich cílem. Jeden z nich uvedl, že jsou to podivné útoky, které trvají dlouho a útočník sám vlastně nic nechce. Podotkl také, že jeho samotného to přitom musí stát velké peníze. Daný útočník po sobě navíc zanechává stopy a vypadá to, jako by chtěl, aby byl vypátrán. Nejde však o amatéra. Zajímavé je také to, že se nemocnice, pokud chtějí, dokáží útokům ubránit. Vypadá to tedy, že efekt útoku je tedy hlavně v tom, že neustále přitahuje pozornost.

V závěru pak daný portál píše, že přinese pokračování a bude se snažit zjistit podrobnosti.

Reakce Ondráčka

Tato zpráva však pobavila českého politika Zdeňka Ondráčka, který na ni reagoval prostřednictvím sociální sítě.

„Přátelé, proč už mě to vůbec nepřekvapuje? V tom slíbeném pokračování se dozvíme, že reportér SeznamZpravy.cz nebo spřátelená služba přímo na místě zjistili, že se jedná o byt, který patří babičce agenta s ricinem, a o které bylo zjištěno, že to byla právě ona, která za války odmítla dát najíst německému vojákovi, který přišel osvobodit její zemi od bolševika,“ napsal na Facebooku.

Vypadá to tedy, že Ondráčka spekulace o tom, že za útokem stojí Rusko, nijak nepřekvapuje. Dokonce si z celé věci utahoval.

V jeho názoru jej pak utvrzovali i komentující, kteří například psali, že po přečtení daného článku zjistili, že o dotyčném útočníkovi vědí všechno a zároveň nic. Další psali, že snad už takovým řečím ani nikdo nevěří.

„Čučkari zase válí. Jedno story lepší jak druhé,“ podotýkali jiní.