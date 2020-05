Vrchní soud v Praze rozhodoval o osudu pražského imáma. Za mřížemi by měl strávit deset let

Vrchní soud v Praze ve čtvrtek rozhodoval o tom, jaké tresty si vyslouží bývalý pražský imám Samer Shehadeh za účast na teroristické skupině. Podle všeho má ve vězení strávit deset let. Jeho bratr Omar byl odsouzen k 11 letům a jeho švagrová Fátima Hudková dostala šest let.

Uvádí se, že Vrchní soud v Praze sice zrušil předchozí rozsudek pražského městského soudu, jelikož nesouhlasil s právní kvalifikací, ale tresty rozdal dotyčným totožné.

Celý soud se však neobešel bez kontroverzí. Bývalýtotiž dlouhodobě prohlašuje, že české právo neuznává. To chtěl zřejmě všem dokázat i nyní ve čtvrtek, kdy při vyhlášení rozsudku, kdy by si měli všichni přítomní v jednací síni stoupnout, zůstal sedět. Shehadeh tak učinil i po výzvě předsedy senátu Luboše Vrby. Se slovy „Neuznávám vaši legislativu“ tak dotyčný zůstal sedět na lavici pro obžalované.

Na základě rozhodnutí soudu byl Shehadeh uznán vinným z účasti na teroristické skupině ve formě pomoci, čehož se podle senátu dopustil finanční podporou džihádistů v Sýrii. Provinil se ale také tím, že pomáhal bratru Omarovi i Hudkové se do Sýrie dostat.

Připomeňme, že na konci února jsme informovali o tom, že pražský městský soud rozhodl potrestat bývalého imáma deseti lety vězení. Byl uznán vinným v účasti v teroristické skupině a financování terorismu. Rozsudek soudu však nebyl pravomocný. Kromě Shehadeha tehdy soud uložil trest jeho bratru Omarovi (11 let vězení) a švagrové Fátimě Hudkové (6 let). Strany se mohly proti rozsudku odvolat. Desetiletý trest bývalému pražskému imámovi navrhl státní zástupce Marek Bodlák. Podle něj se povedlo prokázat, že svému bratrovi Omarovi a jeho družce Fátimě Hudkové pomáhal v odchodu do Sýrie, kde se poté přidali k teroristické organizaci An-Nusrá*.

Proti verdiktu se tehdy odvolali státní zástupce, Shehadeh i obhájci zbylých obžalovaných.

Případ českého imáma

V listopadu roku 2018 byl bývalý pražský imám Samer Shehadeh zadržen jordánskou policií, a poté byl převezen do České republiky. Celou tu dobu čekal v Česku na přelíčení ohledně podpory islámských džihádistů. Obžalobě čelí také jeho devětadvacetiletý bratr Omar a šestadvacetiletá bratrova manželka Fátima Hudková. Podle obvinění je trojice vinná z podporování terorismu a z účasti v teroristické organizaci Fronta an-Nusrá*.

Samer Shehadeh uznal, že pomohl vycestovat do Sýrie dvěma mužům, včetně svého bratra, a pak pomohl i své švagrové. Uznal také, že teroristickou činnost financoval a pro tento účel využíval finanční prostředky určené na pomoc zraněným a postiženým v syrské občanské válce. Své jednání ale nepovažuje za trestné.Obžalovaný prohlásil, že veškerá obvinění z podpory terorismu nepopírá a je hrdý, že se na tom podílel.

Současnou syrskou vládu považuje za nelegitimní, jelikož neprosazuje právo šaría, a to je podle něj hlavní důvod, proč se rozhodl podporovat teroristy.

Trojice byla prvostupňovým soudem odsouzená také za financování terorismu, protože zaplatili vybavení dvou bojovníků a další peníze poskytli podle obžaloby na podporu teroristické organizace. Podle verdiktu šlo v přepočtu o téměř 600 tisíc korun. Shehadeh řekl, že šlo o peníze na léčbu zraněných či zajištění jídla lidem postiženým válkou.

Za zmínku stojí i to, že Omar Shehadeh a Hudková jsou stíháni jako uprchlí. Policie po nich stále pátrá. Státní zástupce Marek Bodlák už dříve uvedl, že o nich měl poslední informace v říjnu 2017. Shehadeh v minulosti prohlásil, že se s nimi naposledy zkontaktoval v polovině roku 2018.

*Teroristická organizace zakázaná v Rusku.