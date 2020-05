„Nechceme být mostem mezi EU, NATO a Ruskem.“ Příspěvek Rakušana strhl vášnivou debatu na sociálních sítích

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan byl hostem pořadu Interview ČT24, v němž se doktl mnohých témat. Jedním z nich byly i česko-ruské vztahy. Politik například v pořadu prohlásil, že nechceme být mostem mezi EU, NATO a Ruskem. Co dalšího zaznělo?

Na Facebooku Rakušana se objevil příspěvek, v němž dotyčný informuje o tom, že vystoupil v pořadu ČT24 a zmínil se také o tom, o čem mluvil.

„Včera jsem v Interview ČT24 mluvil o tom, že představa, že budeme mostem mezi EU/NATO a Ruskem je iluzorní. Nesmíme být někým, kdo stojí na pomezí a je členem EU a NATO ve chvíli, kdy se mu to hodí, ale v ostatních chvílích se tváří, že nemáme s EU a NATO nic společného,“ napsal ke krátkému videu, které u příspěvku připojil.

Politik se ve svém vystoupení ve zmiňovaném pořadu zmínil ku příkladu o tom, že nesmíme dělat, že nemáme s EU a NATO nic společného. Podle jeho slov bychom si měli uvědomit, že představa, že je Česká republika mostem mezi EU, NATO a Ruskem, je iluzorní.

Vyzdvihl především to, že si Rusko již před několika lety ve své oficiální politice definovalo NATO jako svého nepřítele číslo jedna a poukázal na to, že my, Češi, jsme členy Severoatlantické aliance, a tak bychom se tak měli i chovat. Dále hovořil o tom, že aktivita Ruska a jejich tajných služeb v Česku v poslední době nabrala na intenzitě a zmínil například nedávné kybernetické útoky . Rovněž si Rakušan myslí, že je na místě, abychom se proti tomu bránili. Tímto způsobem se dostal až k výše zmiňované iluzorní představě.

Následně mu moderátorka zadala dotaz, co z této pozice můžeme vytěžit, a zda si máme tak silného soupeře jako je Rusko nutně stavět jedině proti sobě.

„Z této pozice můžeme určitě vytěžit v tom, že naši diplomaté na té evropské úrovni mohou být těmi, kteří prostě budou mít velmi kvalitní informace, koneckonců i od našich tajných služeb, a ty musíme dávat, a dáváme naštěstí, našim spojencům k dispozici,“ zaznělo na videu.

Podle Rakušana tak můžeme být těmi, kdo zásadním způsobem formuluje naši politiku například vůči Ruské federaci, ale koneckonců i vůči Číně, kde máme nějaké své vlastní zkušenosti.

„Ale nesmíme být někým, kdo stojí někde na pomezí. Kdo je prostě členem EU a NATO ve chvíli, kdy se mu to hodí, ale v těch ostatních chvílích se tváří, že nemáme s těmito organizacemi nic společného. To je prostě cesta, která nebude fungovat. A tady, právě v tomto bodě, oceňuji ministra Tomáše Petříčka, a možná to právě vadí komunistům, protože v těchto zásadních bodech té české zahraniční politiky on prostě je názorově pevný,“ doplnil.

Vášnivá debata na sociální síti

Nicméně, poté, co Rakušan sdílel svůj post, objevily se mnohé názory a pod příspěvkem se strhla diskuze.

Někteří uživatelé mu dávali za pravdu a psali, že se takové jednání nevyplácí: „Být chvíli na jedné straně, když se to vyplatí, a pak zase podlézt na druhou, to není diplomacie, to je zbabělost.“

V několika názorech se však diskutující rozcházeli. Když jeden z uživatelů napsal, že „patříme na Zapád a ne na Východ“ a že „mostem může být Ukrajina, ne my“, názory se lišily. Lidé totiž psali, že „Češi patří na Východ - myšlením, chováním.“

Pár lidem se však myšlenka pomyslného mostu vůbec nelíbila: „Taková ta představa, že budeme „mostem“, je stará snad 100 let… A už dávno dávno se to komentovalo tak, že mostem být nemáme, protože o mosty se ve válkách bojuje… Ukrajinci by mohli vyprávět...“

Jiní k věci podotýkali například jen to, že „sezením na dvou židlích hrozí pád mezi ně“.

Zazněl však i jasný nesouhlas: „1. světovou válku rozpoutalo Německo, druhou zrovna tak. Imigrantům navíc otevřelo svou náruč do celé EVROPY ! Ale pozor, hrozbou pro nás je podle Rakušana jen to Rusko !!!… Nechápu Novotného, Koláře, ani tohoto Vševěda Rakušana, i když v ČT vystupuje jako expert na vše!“