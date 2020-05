Nepodmíněný základní příjem pro Čechy: Sen nebo brzká realita? Kateřina Konečná dává odpověď

Česká europoslankyně rozebírá perspektivy zavedení nepodmíněného základního příjmu v ČR. Podle ní by takový krok znamenal podstatnou změnu veškerého systému v oblasti sociálního zabezpečení. Navíc to může přispět k upevnění pozic občanů na trhu práce a růstu jejich platů. Není to však nástroj ke zvýšení motivace pro hledání práce, říká politička.

V článku uveřejněném na své webové stránce poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná uvažuje mimo jiné nad možnými způsoby vyřešení sociálních a ekonomických důsledků současné pandemie covid-19. Zdůrazňuje přitom, že v některých státech se již aktivně začalo uvažovat o různých variantách sociální podpory pro určité skupiny obyvatelstva. V souvislosti s tím zmiňuje třeba Španělsko a Spojené státy, kde se především jedná o různé typy sociálních dávek, včetně jednorázových.

Co se týče nepodmíněného základního příjmu, ten ve své klasické podobě a v omezeném rozsahu byl zkoušen ve Finsku. Podstatou tohoto experimentu bylo to, že během dvou let stát vyplácel vybrané skupině nezaměstaných občanů příjem, a to ve výši 560 eur. Po ukončení výzkumu bylo vidět především psychologické proměny u těchto občanů. Uvádělo se totiž, že prožívají méně stresu a depresí.

Dále ve svém článku česká politička přiznává, že neexistují žádné záruky toho, že případné zavedení nepodmíněného základního příjmu může přispět ke zvýšení motivace hledat si práci. Následně dodává, že vlastně ani nepovažuje tento cíl za prvotní. Podle ní jde především o to, abychom poskytli lidem možnost a čas najít si tu práci, která jim bude vyhovovat nejvíce.

„…dnes jsou lidé nuceni přijmout špatně placené, nedůstojné či úplně zbytečné pracovní pozice jen proto, aby se uživili. To je naprosto v souladu s logikou kapitalismu, kde většina lidí nemá jiný způsob obživy než prodej své pracovní síly,“ píše Konečná.

Zavedení nepodmíněného základního příjmu v ČR

Kateřina Konečná tvrdí, že případné přijetí takového rozhodnutí by mělo být doprovázeno modernizací celého systému sociálního zabezpečení. Rovněž si myslí, že taková pomoc by měla být adresná a výrazná. Podle ní by to mělo přispět k posílení pozice jednotlivce na trhu práce, a to především ve vztazích se zaměstnavateli. Jak už bylo řečeno, přivede to rovněž k postupnému zvýšení platů.

V závěru svého článku se Konečná staví proti argumentu spočívajícím v tom, že zvýšení mezd v nejbližší době je sotva možné, a to kvůli nynější krizi . Podotýká totiž, že výrazné částky plynou do zahraničí coby dividendy pro nadnárodní korporace. „To je všechno bohatství, které vytvořili místní pracující. To by sice nestačilo na velkorysý nepodmíněný základní příjem, ale jistě by to stačilo na jeho zkušební nasazení a na proměnu sociálního systému,“ vyslovila svůj postoj europoslankyně.