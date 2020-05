Situace v Dole Darkov: Bylo zahájeno plošné testování, kvůli čemuž bude omezena těžba. Na místo zamíří i armáda

V karvinském Dole Darkov, který patří státnímu OKD, je aktuálně novým typem koronaviru nakaženo celkem 120 horníků a 12 jejich příbuzných. Obecně pak hygienici evidují kolem 150 pozitivních testů, ale některé nakažené horníky stále dohledávají. Nejpravděpodobnější verze o šíření nákazy zní, že se pravděpodobně dotyční nakazili při kontaktu v šatnách během střídání směn. K celé věci se nyní vyjádřil i český premiér Andrej Babiš.

„Když jsem mluvil s ředitelkou krajské hygienické stanice, tak ta nákaza (podle ředitelky) nepřišla ze zahraničí. Ale jak se měnily směny, tak tam došlo ke kontaktu v šatnách a sprchách,“ řekl.

„Příčina (šíření nákazy) je asi i v tom, že v dolech nebylo možné v dostatečné míře použít doporučené dezinfekční prostředky. Samozřejmě, že ta situace má dopad na těžbu,“ uvedl premiér.

Testování a omezení těžby

Dodal také, že pokud jde o informaci, že dojde k omezení provozu v dole, doufá, že se kvůli koronaviru těžba v Darkově úplně nezastaví. Prozradil také, že nakažení lidé zůstávají v izolaci a v karanténě.

Jak již bylo naznačeno výše, hygienici mají v plánu do pondělí otestovat všechny horníky. Při plošných testech mají hygienici testovat 2 400 lidí. Původně se hovořilo o tom, že o víkendu se bude testovat zbývajících zhruba tisíc zaměstnanců. Testování již bylo zahájeno a bude trvat do pondělí, jak sdělila krajská hygienička Pavla Svrčinová.

„S testy už se začalo, čekali jsme na vyfárání a začínali jsme tam už ve 4:30. Nakonec těch zaměstnanců je skoro 2 400. Dneska se dělá 250 až 300 testů, v sobotu se bude dělat 700, v neděli 500 a v pondělí se dodělá zbytek. Potrvá to čtyři dny,“ řekla Svrčinová.

Právě z důvodu plošného testování tak bude těžba o víkendu omezená.

„Provoz Dolu Darkov během víkendového testování omezíme na nezbytné minimum tak, aby byla zajištěna bezpečnost této lokality,“ vyjádřil se k situaci ředitel provozu OKD David Hájek.

„Aby bylo jasno, zavřít se to nedá, dá se to pouze utlumit na minimální činnosti, jako je odvětrávání a odčerpávání vody,“ objasnil Vondrák a doplnil: „Byla zavedena přísná opatření. Jak já to čtu ze sociálních sítí, tak se horníci nákazy nebojí, spíš jejich manželky.“

Podobný názor zastává také předseda Sdružení hornických odborů Vítězslav Sznapka: „My se tu nebojíme už vůbec ničeho, na shledanou.“

Další nemocní

Pokud jde o případné další omezení provozu, to je v kompetenci krajské hygienické stanice a vedení OKD. Vzhledem k celé situaci ale většina lidí doufá, že k takovému scénáři nedojde. Uvedl to hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO).

Kromě dolů, v nichž pracuje zhruba 8 400 lidí, se ale nákaza objevila také v Základní škole Generála Svobody v Havířově. Právě tam se totiž nemoc prokázala u syna jednoho z horníků. Školu proto čeká dezinfekce.

„Další nakažení nejsou,“ uvedla ředitelka Dagmar Kondělková a doplnila: „Výuka devátého ročníku v příštím týdnu nebude probíhat, od 25. května ale začnou vzdělávací aktivity žáků prvního stupně. Dodržujeme všechna nařízení a doporučení ministerstva školství a zdravotnictví.“

Připomeňme, že mezi nemocnými jsou i zahraniční pracovníci. Konkrétně se jedná o čtyři pendlery z Polska a jednoho Slováka, který v České republice žije delší dobu.

Celou situaci však hygienikům při dohledávání kontaktů komplikuje skutečnost, že se s některými horníky nemohou spojit a nemají na ně potřebné kontakty.

Do města dorazí armáda

V Dole Darkov jinak stále platí– při vstupu si každý pracovník musí vydezinfikovat ruce a projít před termokamerou. Společnost zajistila pro všechny své zaměstnance dezinfekční prostředky a roušky. Dále musí důlní pracovníci nosit respirátory, rukavice a ochranné brýle. Rovněž se třikrát za den dezinfikují společné prostory, šatny, výdejny a další místa. Na dolech se denně dezinfikují dopravní nádoby a vozy pro dopravu zaměstnanců. Zaměstnanci z Dolu Darkov se nepřesouvají na jiná pracoviště.

Za zmínku dozajista stojí také to, že do daného města kvůli situaci v dole zamíří další čtyři vojenské mobilní týmy. Prohlásil to Martin Ogořalek z Krajského vojenského velitelství (KVV) Ostrava.

Hlavním úkolem těchto týmů bude odebírání vzorků osobám, které se dostaly do kontaktu s nakaženým. Vzorky pak vojáci dopraví do laboratoří.

„Dva mobilní týmy jsou již na místě, další tři skupiny vojáků k prvotnímu zaškolení dorazí do Ostravy už dnes, šestá skupina v sobotu a další vojáci jsou připraveni v pohotovosti,“ dodal ředitel KVV Jaroslav Medek.