Hampl: Tento návrh je nejlepší, co se tu objevilo od roku 1989. To se nesmí stát, reaguje vyděšeně Kalousek. Oč jde?

Česko již delší dobu trápí rostoucí ceny potravin a jejich import. Řešení řada politiků vidí v docílení potravinové soběstačnosti. Přesně o to usiluje návrh skupiny poslanců v čele s Margitou Balaštíkovou (ANO) a Zdeňkem Podalem (SPD), který má podpořit domácí výrobu.

Sociolog Petr Hampl tuto iniciativu uvítal a označil ji za jeden z těch nejlepších návrhů, které tu za 30 let padly.

„Návrh na povinné procento domácích potravin v obchodech patří k tomu jednoznačně nejlepšímu, co se tu objevilo od roku 1989. Řeší nesmírně závažný problém (potravinovou soběstačnost) a nevystavuje nikoho nepřiměřené šikaně státní byrokracie. A dokonce ani nevytváří nároky na státní pokladnu. Optimální,“ napsal Hampl na Facebook.

Naopak opozice varuje před negativními důsledky. Především se obávají zvýšení cen a omezení svobody spotřebitele.

„Prosím, nekomentujme tento návrh tak, že se to stane. To se nesmí stát! Nikdo v téhle zemi (levicový, pravicový, apolitický) si nezaslouží jíst předražené odpadky pro větší zisky agrobaronů. Braňme se! Nenechme si zakázat svobodný výběr kvality i ceny!“ napsal k návrhu šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Hamplovi se však nelíbí zneužívání slova „svoboda“.

„A budou farmáři méně svobodní, když získají možnost pěstovat místo řepky obilí, a někdo to od nich bude chtít? Budou spotřebitelé méně svobodní, když na pultě bude místo holandského rajčete ležet české? Budou prodavačky méně svobodné, když budou z beden vyndávat místo španělských jablek česká?“ napsal. „Zkrátka, nenechme se ošidit. Nejde o svobodu, ale o zisky a bonusy těch, kdo si stejně nezaslouží,“ uzavřel věc Hampl.

Potravinová soběstačnost

Potravinová soběstačnost je iniciativou skupiny poslanců, kteří ji přidali jako pozměňovací návrh novely, jež řeší dvojí kvalitu potravin. Novelu bude příští týden projednávat Poslanecká sněmovna.

Potravinové soběstačnosti má být dosaženo prostřednictvím povinného zvyšování podílů českých potravin na pultech domácích obchodů. Příští rok by měl dosáhnout 55 % a každý rok by se zvyšoval o 5 %. K roku 2027 by na pultech již mělo být 85 % českých potravin.

Pro potravinovou soběstačnost se dříve vyslovil i sám premiér Andrej Babiš.

„Dneska jsou čísla o soběstačnosti katastrofální. Každý stát se má dlouhodobě zasadit o to, aby uživil svoje obyvatele. Máme 30 let od revoluce. V 90. letech, kdy nebyla vize v zemědělství, politici řekli, že si vše dovezeme,“ prohlásil například premiér na sněmu Agrární komory v Brně v květnu 2019.