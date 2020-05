Policisté hlídají v noci budovu ruského velvyslanectví

Poté, co zaměstnanec ruského velvyslanectví Andrej Končakov byl médii obviněn z pašování ricinu, musel následně čelit výhrůžkám. Ruské velvyslanectví proto v první polovině května požádalo Českou republiku o ochranu svého diplomata. S odvoláním na své zdroje Deník N informuje, že čeští policisté už jej konečně opravdu střeží.

Server Deník N uvádí, že policisté v noci hlídají budovu ruského velvyslanectví, kde se nacházejí i byty diplomatů, a Ruské středisko vědy a kultury, jehož je Končakov ředitelem. Do těchto ruských diplomatických objektů však nemají policisté přístup, střeží vždy pouze budovy zvenčí. Uvádí se také, že ochrana byla přidělena začátkem týdne.

Ricin: jablko sváru v česko-ruských vztazích

26. dubna týdeník Respekt přišel se zprávou, že podle jeho zdroje z tajných služeb do Prahy přicestoval muž s ruským diplomatickým pasem, který údajně měl v kufru smrtící jed ricin a mohl by představovat nebezpečí pro české komunální politiky. V souvislosti s tím pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta městské části Praha 6 Ondřej Kolář a starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný dostali ochranku. Podle informací týdeníku se obavy o bezpečnost politiků objevily poté, co byl z pražského náměstí Interbrigády odstraněn pomník maršála Koněva.

Ředitel Bezpečnostní a informační služby Michal Koudelka však informace o údajném nebezpečí pro české politiky nedokázal nijak potvrdit, neboť rozvědka sama obdržela informaci od anonymního zdroje.

Velvyslanectví Ruska v ČR se ohradilo proti spekulacím o údajně dovezeném jedu. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil zprávy českých médií za kachnu. Ministr zahraničí RF Sergej Lavrov podotkl, že nikdo nepředkládá žádné důkazy toho, že se Moskva pokusila někoho v Česku otrávit.

Kauza se však pokračovala vyvíjet. Zpravodajský server Seznam Zprávy a pořad 168 hodin České televize s odkazem na zdroje v bezpečnostní komunitě obvinily Andreje Viktoroviče Končakova, dočasně pověřeného výkonem funkce vedoucího zastupitelství Ruského střediska vědy a kultury v Praze, z přípravy atentátu na pražské komunální politiky. Na obviněni zareagovala ruská ambasáda, která uvedené informace popřela.

Dále ruští diplomaté oznámili, že poté, co byla zveřejněna identita Andreje Končakova, začali na jeho adresu chodit vyhrůžky. Proto se velvyslanectví v souladu s článkem 29 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z roku 1961 obrátilo na české ministerstvo zahraničí „se žádostí o učinění všech vhodných opatření k zabránění každého útoku proti osobě, svobodě a důstojnosti svého zaměstnance“. Ruští diplomaté tak požádali o poskytnutí policejní ochrany Končakovovi.