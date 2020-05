„Podvody a manipulace, to je Česká televize.“ Okamura si podal Václava Moravce

Předseda SPD Tomio Okamura ve svém videu promluvil o chování České televize vůči jeho osobě. Václav Moravec se bojí jeho názorů, proto ho už mnoho let nepozval to svého pořadu, řekl.

„Pořád platí, že mě již šest let (!!) Česká televize nepozvala do hlavního diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, jen pro to, aby nebyly slyšet moje názory. Cenzura, mediální podvody a manipulace – to je bohužel současná realita České televize. A rada ĆT v současném složení, které navolily ostatní parlamentní strany, s tím nic nedělá, protože jim to vyhovuje. Přestože je porušován zákon, který ČT zcela jasně ukládá vyváženost,“ uvedl ve svém vystoupení politik.

„Nedávno jsem zmiňoval, že Česká televize vymáhá poplatky od podnikatelů, kteří měli zavřené hotely, penziony a restaurace, Covid necovid. Na solidaritu s postiženými Česká televize v praxi z vysoka kašle, i když o ní mluví dnes a denně. Zároveň si management vyplácí milionové odměny, přičemž tají jména, kdo kolik dostal. Víme jen částky. Samozřejmě, že Česká televize vymáhá a to soudně a exekučně také poplatky i po daleko větších nešťastnících,“ prohlásil předseda SPD a následně uvedl konkrétní případ nařízené exekuce kvůli poplatkům České televizi. Díky těmto případům už je prý Okamurovi jasné, proč ČT skoro neinformuje o justičních zločinech.

„Tak už vím, proč Česká televize téměř neinformuje o justičních zločinech anebo o zločinných exekucích, a vymýšlí raději zástupné problémy. To proto, že se sama na těchto zlodějnách podílí,“ dodal.

SPD podle jeho slov nabízí řešení této situace, kterým by bylo zrušení poplatků a převedení televize do statusu státní příspěvkové organizace, jež by byla pod dozorem Nejvyššího kontrolního úřadu.

„Diktát Bruselu se blíží ke konci“

Český politolog a publicista Petr Robejšek rozebírá poslední případy střetů unijního práva se zákony členských států. Podle něj je rozhodnutí německého ústavního soudu z 5. května, stejně jako postoj Maďarska vůči usnesení Soudního dvora EU o tranzitních zónách pro migranty, svědectvím blížícího se konce nadřazenosti práva EU nad státními zákony.

Minulý týden Soudní dvůr Evropské unie učinil rozhodnutí, z něhož vyplývá, že tranzitní zóny pro uprchlíky jsou v rozporu se zákonem a mají být zrušeny. Ministryně spravedlnosti Maďarska Judit Vargová v souvislosti s tím prohlásila, že Budapešť toto usnesení odmítá a považuje ho za neoprávněné. Rovněž zdůraznila, že státní zákony a praxe Maďarska nejsou v rozporu s unijními předpisy a mezinárodním právem, jelikož opuštění tranzitní zóny není pro migranty zakázáno, mohou ji totiž opustit směrem do Srbska. Dotyčná nakonec pronesla, že rozhodnutí Evropského soudního dvora v podstatě znamená přinucení přijímat uprchlíky, což je v protikladu s Ústavou Maďarska.